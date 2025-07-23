Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công Ty TNHH Làng Hoa Thụy Khuê (Kinh Doanh Cho Thuê Văn Phòng Và Căn Hộ) làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 20 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kỹ thuật Tại Công Ty TNHH Làng Hoa Thụy Khuê (Kinh Doanh Cho Thuê Văn Phòng Và Căn Hộ)
Mức lương
7 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Số 14 Đường Thuỵ Khuê – Phường Thuỵ Khuê – Quận Tây Hồ
- Hà Nội
Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương 7 - 20 Triệu
- Sửa chữa điện, nước trong toà nhà và văn phòng theo sự phân công của tổ, đội trưởng
- Địa điểm làm việc tại: số 14 Đường Thuỵ Khuê - Phường Tây Hồ - TP HN
- Thời gian làm việc theo lịch phân công : 8 tiếng/ngày công, 24 công/tháng
Với Mức Lương 7 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Yêu cầu công việc:
- Có khả năng làm Kỹ Thuật Điện Nước.
- Có trách nhiệm làm việc cẩn thận, biết sắp xếp công việc có kỹ năng giải quyết vấn đề.
Quyền lợi:
- Mức lương thỏa thuận theo năng lực từ 7 triệu - 20 triệu/tháng
- Có phụ cấp ca 3, thêm giờ theo qui định của nhà nước
- Có hỗ trợ ăn ca, hỗ trợ đi làm nếu nhà ở khu vực xa Công ty
- Công ty bố trí chỗ ở cho nhân viên ở tỉnh xa
- Được hưởng chính sách phúc lợi, thưởng năm, lương tháng 13 theo qui định của công ty.
- Được tham gia và hưởng chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo qui định của nhà nước.
- Khám sức khỏe hàng năm
Tại Công Ty TNHH Làng Hoa Thụy Khuê (Kinh Doanh Cho Thuê Văn Phòng Và Căn Hộ) Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Làng Hoa Thụy Khuê (Kinh Doanh Cho Thuê Văn Phòng Và Căn Hộ)
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
