Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công Ty TNHH Làng Hoa Thụy Khuê (Kinh Doanh Cho Thuê Văn Phòng Và Căn Hộ) làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 20 Triệu

Mức lương 7 - 20 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 14 Đường Thuỵ Khuê – Phường Thuỵ Khuê – Quận Tây Hồ - Hà Nội

Mô Tả Công Việc

- Sửa chữa điện, nước trong toà nhà và văn phòng theo sự phân công của tổ, đội trưởng

- Địa điểm làm việc tại: số 14 Đường Thuỵ Khuê - Phường Tây Hồ - TP HN

- Thời gian làm việc theo lịch phân công : 8 tiếng/ngày công, 24 công/tháng

Yêu Cầu Công Việc

Yêu cầu công việc:

- Có khả năng làm Kỹ Thuật Điện Nước.

- Có trách nhiệm làm việc cẩn thận, biết sắp xếp công việc có kỹ năng giải quyết vấn đề.

Quyền lợi:

- Mức lương thỏa thuận theo năng lực từ 7 triệu - 20 triệu/tháng

- Có phụ cấp ca 3, thêm giờ theo qui định của nhà nước

- Có hỗ trợ ăn ca, hỗ trợ đi làm nếu nhà ở khu vực xa Công ty

- Công ty bố trí chỗ ở cho nhân viên ở tỉnh xa

- Được hưởng chính sách phúc lợi, thưởng năm, lương tháng 13 theo qui định của công ty.

- Được tham gia và hưởng chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo qui định của nhà nước.

- Khám sức khỏe hàng năm

Quyền Lợi Tại Công Ty TNHH Làng Hoa Thụy Khuê

Cách Thức Ứng Tuyển

