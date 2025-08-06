Tuyển Nhân viên kỹ thuật CTY TNHH PHẦN MỀM JDI làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

Tuyển Nhân viên kỹ thuật CTY TNHH PHẦN MỀM JDI làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

CTY TNHH PHẦN MỀM JDI
Ngày đăng tuyển: 06/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 28/08/2025
CTY TNHH PHẦN MỀM JDI

Nhân viên kỹ thuật

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kỹ thuật Tại CTY TNHH PHẦN MỀM JDI

Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Toà Stellar Garden, số 35 Lê Văn Thiêm, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

- Thi công, lắp đặt, bảo dưỡng thiết bị chấm công nhận diện khuôn mặt, thiết bị an ninh, cửa kiểm soát,...
- Kiểm tra, phản hồi và thay thế phụ tùng, thiết bị khi bị hỏng
- Tuân thủ các quy định và quy trình về an toàn khi thực hiện công việc
- Lập báo cáo định kỳ và đột xuất về công tác lặp đặt/ bảo trì/ bảo dưỡng thiết bị chấm công,...
- Thực hiện các công việc kỹ thuật khác theo sự phân công của Trưởng bộ phận. và quản lý trực tiếp.

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Giới tính: Nam
- Độ tuổi 20 – 30
- Tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng, đại học trở lên chuyên ngành cơ khí, điện, tự động hóa,...
- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm thực tế trong lĩnh vực cơ khí, điện công nghiệp, điện dân dụng, tự động hóa,... tương tự
- Biết sử dụng máy tính và soạn thảo văn bản, sử dụng phần mềm kỹ thuật.

Tại CTY TNHH PHẦN MỀM JDI Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cơ bản + Thưởng + Phụ cấp. Thu nhập trung bình 8 – 10 Triệu
- Đóng BHXH, BHYT đầy đủ theo quy định luật lao động
- Lễ, tết, hiếu hỉ đầu đủ
- Lương tháng thứ 13, lương hiệu quả kinh doanh
- Tham gia team building, du lịch hàng năm cùng công ty
- Xét tăng lương, đánh giá năng lực cơ chế thăng tiến rõ ràng.
- Môi trường làm việc thân thiện, chuyên nghiệp, tạo điều kiện hết sức trong công việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CTY TNHH PHẦN MỀM JDI

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CTY TNHH PHẦN MỀM JDI

CTY TNHH PHẦN MỀM JDI

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số nhà 5, Xóm Chùa, Xã Tân Triều, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

