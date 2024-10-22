Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công ty TNHH Xây Dựng Hoàng Hiệp làm việc tại Hà Nam thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nam: SN 22, Đ.68, KĐT CEO 1, Mễ Nội, P. Liêm Chính, TP. Phủ Lý, Hà Nam, TP Phủ Lý

Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương Thỏa thuận

Làm khối lượng thanh quyết toán dự án. Hoàn thiện hồ sơ hoàn công, hồ sơ nghiệm thu với CĐT, thầu phụ..... Giám sát thi công theo bản vẽ thiết kế, bản vẽ biện pháp thi công được duyệt Làm theo một số chỉ đạo khác của trưởng phòng kỹ thuật

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp chuyên ngành kỹ sư giao thông. Biết khảo sát, bóc khối lượng báo giá , nghiệm thu khối lượng Ưu tiên có kinh nghiệm. giới tính nam. Có thể đi công tác.

Tại Công ty TNHH Xây Dựng Hoàng Hiệp Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: Thỏa thuận theo năng lực. Lương tháng thứ 13, thưởng nhân dịp lễ lớn, đi du lịch hằng năm. Công ty ký HĐLĐ dài hạn, đóng BHXH theo quy định nhà nước

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Xây Dựng Hoàng Hiệp

