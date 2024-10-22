Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công ty TNHH Xây Dựng Hoàng Hiệp làm việc tại Hà Nam thu nhập Thỏa thuận

Nhân viên kỹ thuật

Công ty TNHH Xây Dựng Hoàng Hiệp
Ngày đăng tuyển: 22/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 08/11/2024
Công ty TNHH Xây Dựng Hoàng Hiệp

Nhân viên kỹ thuật

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kỹ thuật Tại Công ty TNHH Xây Dựng Hoàng Hiệp

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nam: SN 22, Đ.68, KĐT CEO 1, Mễ Nội, P. Liêm Chính, TP. Phủ Lý, Hà Nam, TP Phủ Lý

Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương Thỏa thuận

Làm khối lượng thanh quyết toán dự án. Hoàn thiện hồ sơ hoàn công, hồ sơ nghiệm thu với CĐT, thầu phụ..... Giám sát thi công theo bản vẽ thiết kế, bản vẽ biện pháp thi công được duyệt Làm theo một số chỉ đạo khác của trưởng phòng kỹ thuật
Làm khối lượng thanh quyết toán dự án.
Hoàn thiện hồ sơ hoàn công, hồ sơ nghiệm thu với CĐT, thầu phụ.....
Giám sát thi công theo bản vẽ thiết kế, bản vẽ biện pháp thi công được duyệt
Làm theo một số chỉ đạo khác của trưởng phòng kỹ thuật

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp chuyên ngành kỹ sư giao thông. Biết khảo sát, bóc khối lượng báo giá , nghiệm thu khối lượng Ưu tiên có kinh nghiệm. giới tính nam. Có thể đi công tác.
Tốt nghiệp chuyên ngành kỹ sư giao thông.
Biết khảo sát, bóc khối lượng báo giá , nghiệm thu khối lượng
Ưu tiên có kinh nghiệm.
giới tính nam.
Có thể đi công tác.

Tại Công ty TNHH Xây Dựng Hoàng Hiệp Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: Thỏa thuận theo năng lực. Lương tháng thứ 13, thưởng nhân dịp lễ lớn, đi du lịch hằng năm. Công ty ký HĐLĐ dài hạn, đóng BHXH theo quy định nhà nước
Lương: Thỏa thuận theo năng lực.
Lương tháng thứ 13, thưởng nhân dịp lễ lớn, đi du lịch hằng năm.
Công ty ký HĐLĐ dài hạn, đóng BHXH theo quy định nhà nước

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Xây Dựng Hoàng Hiệp

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Xây Dựng Hoàng Hiệp

Công ty TNHH Xây Dựng Hoàng Hiệp

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Đường Điện Biên Phủ, Phường Liêm Chính, Thành phố Phủ Lý, Tỉnh Hà Nam, Việt Nam

Khu Vực

