Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công ty TNHH Xây Dựng Hoàng Hiệp làm việc tại Hà Nam thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kỹ thuật Tại Công ty TNHH Xây Dựng Hoàng Hiệp
- Hà Nam: SN 22, Đ.68, KĐT CEO 1, Mễ Nội, P. Liêm Chính, TP. Phủ Lý, Hà Nam, TP Phủ Lý
Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương Thỏa thuận
Làm khối lượng thanh quyết toán dự án.
Hoàn thiện hồ sơ hoàn công, hồ sơ nghiệm thu với CĐT, thầu phụ.....
Giám sát thi công theo bản vẽ thiết kế, bản vẽ biện pháp thi công được duyệt
Làm theo một số chỉ đạo khác của trưởng phòng kỹ thuật
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp chuyên ngành kỹ sư giao thông.
Biết khảo sát, bóc khối lượng báo giá , nghiệm thu khối lượng
Ưu tiên có kinh nghiệm.
giới tính nam.
Có thể đi công tác.
Tại Công ty TNHH Xây Dựng Hoàng Hiệp Thì Được Hưởng Những Gì
Lương: Thỏa thuận theo năng lực.
Lương tháng thứ 13, thưởng nhân dịp lễ lớn, đi du lịch hằng năm.
Công ty ký HĐLĐ dài hạn, đóng BHXH theo quy định nhà nước
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Xây Dựng Hoàng Hiệp
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
