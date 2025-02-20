Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN QUỐC TẾ VIỆT ĐỨC làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kỹ thuật Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN QUỐC TẾ VIỆT ĐỨC
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Số 6 Đường Đặng Xuân Bảng, P. Đại Kim, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai
Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương Thỏa thuận
Phối hợp với các phòng ban liên quan
Kiểm tra, giám sát, bảo hành sửa chữa sản phẩm năng lượng mặt trời.
Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo của BLĐ công ty.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Học vấn: Tốt nghiệp trung cấp ngành điện công nghiệp,...
Có kiến thức về điện - điện tử, điện công nghiệp, hệ thống điện nước.
Có kỹ năng giải quyết linh hoạt các vấn đề liên quan. Có sức khỏa đi được công tác tỉnh.
Cầu tiến, không ngại va chạm, tính thực tiễn cao.
Có kiến thức về điện - điện tử, điện công nghiệp, hệ thống điện nước.
Có kỹ năng giải quyết linh hoạt các vấn đề liên quan. Có sức khỏa đi được công tác tỉnh.
Cầu tiến, không ngại va chạm, tính thực tiễn cao.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN QUỐC TẾ VIỆT ĐỨC Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập lương cố định tháng (thỏa thuận theo năng lực) + sản lượng.
Nhiều cơ hội thăng tiến trong nghề nghiệp, gắn bó lâu dài.
Làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp, phát huy được năng lực bản thân.
Nghỉ lễ, tết, phép năm theo quy định của Công ty.
Thời gian làm việc: chủ động với công việc và nghỉ các ngày lễ theo quy định của pháp luật.
Nhiều cơ hội thăng tiến trong nghề nghiệp, gắn bó lâu dài.
Làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp, phát huy được năng lực bản thân.
Nghỉ lễ, tết, phép năm theo quy định của Công ty.
Thời gian làm việc: chủ động với công việc và nghỉ các ngày lễ theo quy định của pháp luật.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN QUỐC TẾ VIỆT ĐỨC
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI