Tuyển Nhân viên Lễ tân Công Ty CP Dược Phẩm Fremed làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Lô E9 - 3a, Đường số 1, KCN Hiệp Phước, Xã Hiệp Phước, Huyện Nhà Bè, TP.HCM, VN., Nhà Bè, Huyện Nhà Bè

Mô Tả Công Việc Nhân viên Lễ tân Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

Tiếp đón, hướng dẫn khách hàng, nhà cung cấp, đối tác khi đến làm việc tại công ty.

Thông báo đến các bộ phận liên quan khi có khách đến.

Cập nhật sổ nhật ký kiểm soát ra vào cổng.

Trực điện thoại, nhận và chuyển cuộc gọi đúng bộ phận.

Nhận và chuyển phát thư từ, bưu phẩm.

Hỗ trợ quản lý văn phòng phẩm, đảm bảo văn phòng luôn gọn gàng, sẵn sàng cho các hoạt động công ty.

Hỗ trợ tổ chức các cuộc họp, chuẩn bị phòng họp, nước uống khi cần thiết.

Tiếp nhận hồ sơ nhân viên ứng tuyển.

Thực hiện các công việc hành chính khác theo yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ: Tốt nghiệp Trung cấp trở lên, ưu tiên Ngành Quản trị Kinh doanh, Hành chính, Nhân sự.

Kinh nghiệm: ưu tiên từ 1 năm trong các vị trí lễ tân, hành chính.

Giao tiếp tốt, thái độ vui vẻ, niềm nở.

Kỹ năng sắp xếp, tổ chức công việc tốt.

Linh hoạt trong vấn đề xử lý tình huống

Sử dụng thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, PowerPoint).

Tiếng Anh giao tiếp cơ bản là ưu điểm.

Tại Công Ty CP Dược Phẩm Fremed Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thỏa thuận, hưởng lương tháng 13, được xem xét tăng lương hằng năm theo quy định.

Được hưởng chế độ BHYT, BHXH, BHTN theo quy định.

Được cung cấp đầy đủ thiết bị làm việc.

Được hưởng đầy đủ ngày nghỉ Lễ Tết, ngày phép hưởng lương theo quy định.

Được nhận quà các dịp sinh nhật, Lễ, Tết,…

Được tham gia chế độ khám sức khỏe hằng năm của công ty.

Được tham gia các chương trình Teambuilding, Du lịch

Được cung cấp bữa trưa, trà, cà phê, kẹo …

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, nhiều cơ hội phát triển.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty CP Dược Phẩm Fremed

