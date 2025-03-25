Tuyển Nhân viên Lễ tân Công ty TNHH DV Chăm sóc sức khỏe Song An làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 8 Triệu

Mức lương 7 - 8 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 510 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 4, Quận 3, Quận 3, Quận 3

Mô Tả Công Việc Nhân viên Lễ tân Với Mức Lương 7 - 8 Triệu

Hướng dẫn khách hàng đến khám niềm nở, chu đáo, nhiệt tình.

Tư vấn khách hàng về dịch vụ, gói khám phù hợp, chi phí và các thông tin khác liên quan

Cập nhật và sắp xếp hồ sơ khách hàng đến khám từ các bộ phận liên quan

Tiếp nhận và xử lý thông tin của khách hàng và bệnh nhân trực tiếp hoặc qua điện thoại.

Tổng hợp thông tin bệnh án của khách hàng lên hệ thống

Hỗ trợ bộ phận hành chính, sale tổng hợp báo cáo các công nợ của khách hàng

Phối hợp với các bộ phận khác để triển khai các dịch vụ của Phòng khám và giải quyết thắc mắc, khiếu nại của khách hàng nhanh nhất (nếu có).

Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Quản lý.

Với Mức Lương 7 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ngoại hình dễ nhìn, dưới 35 tuổi.

Tốt nghiệp cao đẳng trở lên.

Thành thạo tin học văn phòng.

Có khả năng ứng xử khéo léo, giọng nói truyền cảm, dễ nghe là 1 lợi thế.

Kỹ năng giao tiếp tốt.

Có tính tổ chức, tính kiên nhẫn, tỉ mỉ, cầu tiến, có hiểu biết và chín chắn, có tinh thần kỷ luật, có trách nhiệm, chịu được áp lực công việc, biết sắp xếp ưu tiên công việc cần làm.

Mong muốn gắn bó lâu dài.

Tại Công ty TNHH DV Chăm sóc sức khỏe Song An Thì Được Hưởng Những Gì

Hưởng mức lương tương xứng với khả năng

Tham gia BHYT, BHXH theo quy định của nhà nước;

Lương thưởng các ngày Lễ, Tết theo quy định của Công ty, Nhà nước;

Môi trường làm việc thân thiện;

Tham gia các khóa đào tạo về chuyên môn.

Được khám sức khỏe định kỳ mỗi năm

Được hưởng gói ưu đãi dịch vụ khám bệnh cho nhân viên và gia đình hoặc bạn bè

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH DV Chăm sóc sức khỏe Song An

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin