Tuyển Nhân viên Lễ tân CÔNG TY CỔ PHẦN HỆ THỐNG Y TẾ SAKURA làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 65 Trịnh Công Sơn, phường Nhật Tân, quận Tây Hồ, Tp Hà Nội, Tây Hồ, Quận Tây Hồ

Mô Tả Công Việc Nhân viên Lễ tân Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

Hướng dẫn và tư vấn, giải đáp thắc mắc cho khách hàng về dịch vụ của phòng khám, thời gian làm việc, chi phí điều trị, chỉ dẫn đường đi, thủ tục khám chữa bệnh, đặt lịch và chốt lịch khám,... Xử lý các vấn đề phát sinh nếu có;

Đặt lịch khám, lịch bác sĩ, điều phối quá trình khám một cách khoa học, hiệu quả.

Phối hợp cùng điều dưỡng và các bộ phận khác hỗ trợ khách hàng trong quá trình khách hàng thực hiện thăm khám tại phòng khám;

Giải quyết các khiếu nại, phàn nàn của khách hàng về dịch vụ, chuyển thông tin phản hồi tới bộ phận liên quan để tìm hướng giải quyết;

Lưu trữ, quản lý các thông tin khách hàng và báo cáo định kỳ vào hệ thống theo đúng lịch;

Phối hợp với các phòng ban, bộ phận khác trong của phòng khám để hoàn thành quy trình chăm sóc khách hàng;

Báo cáo tiền thu hàng ngày

Các công việc khác theo sự phân công của quản lý trực tiếp.

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nữ, tuổi từ 22 trở lên, cao 1m58 trở lên, ngoại hình ưa nhìn, không nó ngọng, không dùng tiếng địa phương;

Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên;

Tin học văn phòng (word, power point, excel...) có thể đáp ứng được công việc;

Kỹ năng giao tiếp, xử lý vấn đề, ứng biến nhanh và triển khai công việc tốt;

Chủ động, sáng tạo, có trách nhiệm trong công việc;

Tư duy mạch lạc, có khả năng tự học, tự nâng cao kiến thức và kỹ năng;

Ưu tiên có kiến thức về y tế hoặc từng làm trong lĩnh vực y tế, không có kinh nghiệm sẽ được đào tạo.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN HỆ THỐNG Y TẾ SAKURA Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương up to 10tr;

Hỗ trợ đầy đủ thiết bị làm việc;

23 ngày nghỉ có lương (12 ngày phép/năm, 11 ngày nghỉ lễ theo Luật);

Khám sức khỏe định kỳ 1 năm/ lần;

Tham gia team building, đào tạo, du lịch hàng năm;

Thưởng Lễ, Tết... và các chế độ phúc lợi khác: Sinh nhật, ốm đau/tai nạn (nằm viện), cưới xin, sinh con. Phúc lợi dành cho người thân CBNV (tứ thân phụ mẫu; vợ hoặc chồng; con đẻ), trung thu, 1/6, 2/9, Noel...;

Hưởng chế độ BHXH, BHYT,... theo quy định Nhà nước.

Môi trường làm việc trẻ trung, nhiều cơ hội phát triển các kỹ năng mềm, tích luỹ kinh nghiệm;

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN HỆ THỐNG Y TẾ SAKURA

