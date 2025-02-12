Tuyển Nhân viên Lễ tân Công ty TNHH MTV TMDV Kachiusa làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Đà Nẵng: 171 Nguyễn Văn Thoại, An Hải Nam., Sơn Trà, Quận Sơn Trà

Mô Tả Công Việc Nhân viên Lễ tân Với Mức Lương Thỏa thuận

- Làm thủ tục check in, check out và giải quyết các phát sinh của khách lưu trú tại khách sạn

- Tư vấn thông tin cho khách hàng về các dịch vụ của khách sạn

- Trả lời các cuộc điện thoại liên quan đến các dịch vụ khách sạn cũng như khách hàng

- Tiếp nhận các phàn nàn của khách và giải quyết trong phạm vi cho phép

- Thực hiện công việc theo quy định của công ty và yêu cầu của Trưởng bộ phận

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam, Nữ ngoại hình khá

- Tốt nghiệp Cao Đẳng trở lên các chuyên ngành liên quan.

- Giao tiếp lưu loát bằng tiếng Anh.

- Ứng viên sử dụng thành thạo thêm 1 ngoại ngữ khác là một lợi thế.

- Có kỹ năng chăm sóc khách hàng.

- Sử dụng thành thạo các phần mềm tin học văn phòng

- Ưu tiên ứng viên đã làm vị trí tương đương ở khách sạn 3 sao trở lên

Tại Công ty TNHH MTV TMDV Kachiusa Thì Được Hưởng Những Gì

- Bạn đồng nghiệp năng động, thân thiện và hòa đồng.

- Có cơ hội học tập và làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, cơ hội thăng tiến cao.

- Chế độ xét nâng lương hàng năm.

- Có khả năng được tăng lương theo năng lực và năng suất làm việc.

- Hưởng lương tháng 13, và chế độ thưởng của công ty cuối năm.

- Được đóng BHTN theo quy định của Bộ luật lao động;

- Ngày nghỉ: Nghỉ 4 – 5 ngày/tháng, mỗi năm có thêm 12 ngày phép thường niên

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH MTV TMDV Kachiusa

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin