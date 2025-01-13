Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH DƯỢC PHẨM TUỆ TĨNH làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Hà Đông

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận

Xây dựng và triển khai chiến dịch quảng cáo Ads hiệu quả, tối ưu hóa chi phí và đạt được mục tiêu doanh số.

Nghiên cứu từ khóa, phân tích đối thủ cạnh tranh và lập kế hoạch chiến dịch quảng cáo.

Quản lý ngân sách, theo dõi hiệu quả chiến dịch và báo cáo kết quả định kỳ.

Sử dụng các công cụ phân tích dữ liệu để tối ưu hóa chiến dịch quảng cáo.

Đào tạo, hướng dẫn đội ngũ nhân viên về kỹ năng Google Ads và kỹ năng phân tích số liệu.

Thường xuyên cập nhật kiến thức về Google, Tiktok Ads và các xu hướng quảng cáo mới.

Phối hợp với các phòng ban khác như Content, Sales, và IT để triển khai các chiến dịch marketing hiệu quả.

Xây dựng chiến lược dài hạn nhằm tăng trưởng doanh thu và độ nhận diện thương hiệu thông qua Google Ads.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm thực tế trong lĩnh vực quản lý và vận hành chiến dịch Google Ads.

Hiểu biết sâu rộng về các nền tảng quảng cáo Google (Search, Display, Shopping), và khả năng phân tích dữ liệu.

Kỹ năng lãnh đạo tốt, có kinh nghiệm quản lý nhóm và định hướng chiến lược.

Khả năng phân tích dữ liệu, báo cáo và trình bày kết quả một cách rõ ràng và hiệu quả.

Kỹ năng giao tiếp tốt, khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.

Tinh thần trách nhiệm cao, chủ động trong công việc và khả năng giải quyết vấn đề.

Thành thạo các công cụ phân tích dữ liệu như Google Analytics.

Có khả năng sử dụng các phần mềm hỗ trợ khác như Excel, PowerPoint.

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc với ngân sách quảng cáo lớn hoặc trong lĩnh vực tương tự.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH DƯỢC PHẨM TUỆ TĨNH Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh và hấp dẫn, tùy thuộc vào kinh nghiệm và năng lực, sẽ trao đổi và thương lượng chi tiết khi phỏng vấn

Được làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp và có cơ hội phát triển nghề nghiệp.

Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao kỹ năng chuyên môn.

Được hưởng đầy đủ các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế theo quy định của pháp luật.

Có cơ hội tham gia các hoạt động team building, du lịch nghỉ mát.

Thưởng hiệu quả công việc, thưởng lễ tết, thưởng cuối năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH DƯỢC PHẨM TUỆ TĨNH

