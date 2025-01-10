Tuyển Nhân viên Marketing BUFF FINTECH làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 5 Triệu

Mức lương 3 - 5 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Thai Ha Building, 26 Dương Đình Nghệ,Hà Nội

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 3 - 5 Triệu

Tham gia nghiên cứu thị trường, customer journey để đề xuất chiến lược thu hút người dùng mới cho app.

Tham gia sản xuất creative phục vụ cho các chiến dịch thu hút người dùng

Theo dõi, tổng hợp và báo cáo hiệu quả chiến dịch hàng ngày/hàng tuần

Update market trends, hoạt động của đối thủ

Hỗ trợ các công việc khác thuộc team Marketing

Với Mức Lương 3 - 5 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nắm rõ cấu trúc Facebook ads & Google ads

Ưu tiên có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực Marketing ít nhất 6 tháng

Có tư duy phân tích tốt, nhạy bén với số liệu và các phương pháp tối ưu

Tư duy content tốt, có gu thẩm mỹ hình ảnh

Chủ động, sáng tạo

Tinh thần trách nhiệm cao, ham học hỏi và không ngại thử thách

Tại BUFF FINTECH Thì Được Hưởng Những Gì

Chuyên môn:

Được xây dựng lộ trình và đào tạo theo đúng định hướng chuyên môn. Cầm tay chỉ việc.

Được training, sharing kiến thức chuyên môn liên quan đến Digital Performance, UA Marketing, lập kế hoạch số và tư duy, tối ưu kỹ thuật Ads

Được training các kỹ năng nghiên cứu, phân tích hành vi khách hàng

Quyền lợi khác:

Phụ cấp Full-time: 4.000.000 - 5.000.000đ/tháng

Phụ cấp Part-time: 2.000.000 - 3.000.000đ/tháng

Trở thành nhân viên chính thức nếu có kết quả Performance tốt

Thời gian làm việc linh động, phù hợp với lịch học

Văn hóa startup trẻ trung, năng động, khuyến khích sáng tạo và chia sẻ ý tưởng.

Không gian làm việc mở, thoải mái.

Được tham gia vào các dự án thực tế, thử thách bản thân và phát triển kỹ năng.

Được tạo điều kiện để thử nghiệm các ý tưởng mới, không ngại thất bại.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại BUFF FINTECH

