Tuyển Nhân viên Marketing BUFF FINTECH làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 5 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Marketing Tại BUFF FINTECH
Mức lương
3 - 5 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hà Nội:
- Thai Ha Building, 26 Dương Đình Nghệ,Hà Nội
Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 3 - 5 Triệu
Tham gia nghiên cứu thị trường, customer journey để đề xuất chiến lược thu hút người dùng mới cho app.
Tham gia sản xuất creative phục vụ cho các chiến dịch thu hút người dùng
Theo dõi, tổng hợp và báo cáo hiệu quả chiến dịch hàng ngày/hàng tuần
Update market trends, hoạt động của đối thủ
Hỗ trợ các công việc khác thuộc team Marketing
Với Mức Lương 3 - 5 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Nắm rõ cấu trúc Facebook ads & Google ads
Ưu tiên có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực Marketing ít nhất 6 tháng
Có tư duy phân tích tốt, nhạy bén với số liệu và các phương pháp tối ưu
Tư duy content tốt, có gu thẩm mỹ hình ảnh
Chủ động, sáng tạo
Tinh thần trách nhiệm cao, ham học hỏi và không ngại thử thách
Tại BUFF FINTECH Thì Được Hưởng Những Gì
Chuyên môn:
Được xây dựng lộ trình và đào tạo theo đúng định hướng chuyên môn. Cầm tay chỉ việc.
Được training, sharing kiến thức chuyên môn liên quan đến Digital Performance, UA Marketing, lập kế hoạch số và tư duy, tối ưu kỹ thuật Ads
Được training các kỹ năng nghiên cứu, phân tích hành vi khách hàng
Quyền lợi khác:
Phụ cấp Full-time: 4.000.000 - 5.000.000đ/tháng
Phụ cấp Part-time: 2.000.000 - 3.000.000đ/tháng
Trở thành nhân viên chính thức nếu có kết quả Performance tốt
Thời gian làm việc linh động, phù hợp với lịch học
Văn hóa startup trẻ trung, năng động, khuyến khích sáng tạo và chia sẻ ý tưởng.
Không gian làm việc mở, thoải mái.
Được tham gia vào các dự án thực tế, thử thách bản thân và phát triển kỹ năng.
Được tạo điều kiện để thử nghiệm các ý tưởng mới, không ngại thất bại.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại BUFF FINTECH
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
