Tuyển Nhân viên Marketing Công ty Cổ phần Thương Mại & Dịch Vụ ADORE- Thời Trang Adore Dress làm việc tại Hà Nội thu nhập 35 - 50 Triệu

Công ty Cổ phần Thương Mại & Dịch Vụ ADORE- Thời Trang Adore Dress
Ngày đăng tuyển: 14/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 14/02/2025
Nhân viên Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Marketing Tại Công ty Cổ phần Thương Mại & Dịch Vụ ADORE- Thời Trang Adore Dress

Mức lương
35 - 50 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- 147 Võ Chí Công Phường Xuân La, Quận Tây Hồ, Thành Phố Hà Nội, Quận Tây Hồ

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 35 - 50 Triệu

Xây dựng bộ nhận diện thương hiệu
Lên kế hoạch xây dựng bộ nhận diện thương hiệu theo năm, tháng
Điều chỉnh kế hoạch theo thực tế
Thực hiện quản lý các ấn phẩm, điểm bán, các kênh online để đi theo nhận diện thương hiệu
Kiểm duyệt nội dung in ấn và đăng tải
Kiểm tra tại các kênh đăng tải và điểm bán
Báo cáo kết quả xây dựng bộ nhận diện thương hiệu
Truyền thông thương hiệu
Lên kế hoạch truyền thông và phát triển thương hiệu theo 5 năm
Lên kế hoạch truyền thông và phát triển thương hiệu theo hàng năm
Lên kế hoạch truyền thông và phát triển thương hiệu theo chiến dịch, theo tháng
Ký kết hợp tác đối tác liên quan đến truyền thông thương theo quy trình (chưa có-> xây dựng)
Thiết kế ấn phẩm các kênh truyền thông
Quay dựng video phục vụ truyền thông thương hiệu, sản phẩm
Thực hiện quản lý nội dung các kênh truyền thông
Đánh giá hiệu quả tương tác khách hàng theo các kênh truyền thông
Báo cáo hiệu quả truyền thông theo các chiến dịch
Báo cáo kết quả truyền thông thương hiệu
Quảng cáo bán hàng
Xây dựng kế hoạch quảng cáo bán hàng theo năm
Xây dựng kế hoạch quảng cáo bán hàng theo tháng
Xây dựng kế hoạch SMS và quảng cáo đến khách hàng cũ và data có sẵn
Triển khai kế hoạch quảng cáo bán hàng
Triển khai SMS và quảng cáo đến khách hàng cũ và data có sẵn
Đánh giá hiệu quả của chiến dịch quảng cáo ( xây dựng quy trình)
Báo cáo kết quả quảng cáo bán hàng theo tuấn, tháng
Báo cáo kết quả lượng khách đến từ SMS
Hoạt động thúc đẩy bán hàng tại điểm bán
Xây dựng kế hoạch triển khai POSM tại điểm bán
Xây dựng kế hoạch hoạt náo tại điểm bán theo tháng
Thiết kế POSM tại điểm bán
Triển khai POSM tại điểm bán
Đề xuất trưng bày sản phẩm chiến lược
Thực hiện chuẩn bị các ấn phẩm cho chương trình hoạt náo
Đánh giá kết quả chương quả chương trình hoạt náo
Tối ưu tìm kiếm trên các nền tảng tìm kiếm
Xây dựng kế hoạch tối ưu tìm kiếm trên các nền tảng tìm kiếm theo năm
Xây dựng kế hoạch tối ưu tìm kiếm trên các nền tảng tìm kiếm theo năm theo website
Ký kết hợp tác đối tác liên quan đến hoạt động điểm bán theo quy trình (chưa có-> xây dựng)
Viết nội dung Content chuẩn SEO, tối ưu nội dung cũ
Báo cáo kết quả : Báo cáo trafic, thứ hạng từ khóa, số lượng sự kiện hành động trên trang
Chăm sóc khách hàng
Xây dựng kế hoạch chăm sóc khách hàng theo năm
Triển khai kế hoạch chăm sóc khách hàng theo từng tháng
Thực hiện chăm sóc khách hàng theo quy trình: khách hàng mua hàng, khách hàng sinh nhật, KH VIP…
Xây dựng chính sách khách hàng
Tiếp nhận khiếu nại và chuyển các bộ phận liên quan theo quy trình
Tiếp nhận yêu cầu bảo hành, vệ sinh và chuyển các bộ phận liên quan theo quy trình theo quy trình
Báo cáo kết quả chăm sóc khách hàng và tiếp nhận khiếu nại khách hàng
Nghiên cứu thị trường
Lập kế hoạch nghiên cứu thị trường, đối thủ khảo sát và xây dựng số liệu theo năm, theo khu vực
Thực hiện nghiên cứu và phân tích thị trường, đối thủ, khảo sát và xây dựng số liệu theo năm, theo khu vực
Thực hiện Nghiên cứu và phân tích thị trường, khu vực, đối thủ, chương trình, sản phẩm, dịch vụ …theo tháng
Thực hiện khảo sát phục vụ nghiên cứu thị trường
Viết báo cáo tổng hợp số liệu và phân tích thị trường
Kiểm tra số liệu và nội dung trong BC phân tích thị trường
Quan hệ công chúng
Lập kế hoạch PR theo năm, tháng, chiến dịch
Ký kết hợp tác đối tác liên quan đến hoạt động PR theo quy trình (chưa có-> xây dựng)
Quan hệ với giới truyền thông
Viết bài PR và các nội dung truyền thông đặc thù (thông cáo báo chí, các ấn phẩm trên báo chí)
Kiểm tra nội dung đăng tải trên các kênh báo chí truyền thông
Báo cáo hiệu quả lượt xem, lượt truy cập từ các nội dung
Xử lý khủng hoảng truyền thông theo quy trình (chưa có -> xây dựng)
Báo cáo xử lý khủng hoảng truyền thông
Phát triển đội ngũ
Xây dựng kế hoạch phát triển đội ngũ
Thực hiện đánh giá năng lực nhân viên hàng năm : test
Thực hiện đánh giá KPI hàng tháng
Xây dựng kế hoạch đào tạo
Xây dựng quy trình đào tạo => chưa có
Xây dựng nội dung đào tạo
Đánh giá nhân sự
Ra các quyết định nhân sự => lương thưởng, sắp xếp vị trí
Báo cáo đánh giá
Tuyển dụng
Xây dựng kế hoạch tuyển dụng năm, tháng
Điều chỉnh tiêu chuẩn tuyển dụng
Phối hợp cùng HCNS tuyển dụng
Thực hiện tuyển dụng theo quy trình
Đánh giá sau phỏng vấn
Cập nhật và lưu trữ thông tin nhân viên

Với Mức Lương 35 - 50 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại Học trở lên chuyên nghành Báo chí, Marketing, PR, truyền thông, ngoại thương
Có ít nhất 05 năm kinh nghiệm làm việc tại vị trí Trưởng phòng Marketing, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong ngành May mặc thời trang.
Khả năng chịu áp lực công việc tốt, nhiệt tình sáng tạo và tư duy thẩm mỹ cao.
Kỹ năng làm việc đội nhóm tốt, tinh thần trách nhiệm cao và có tính cầu toàn.
Có kinh nghiệm trong việc làm Báo, PR inhouse hoặc out house, content creative.
Có network với KOL, KOC

Tại Công ty Cổ phần Thương Mại & Dịch Vụ ADORE- Thời Trang Adore Dress Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 35-50tr,
Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, hiện đại
Cơ hội phát triển nghề nghiệp, thăng tiến và nâng cao năng lực bản thân
Các chế độ phúc lợi theo quy định

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Thương Mại & Dịch Vụ ADORE- Thời Trang Adore Dress

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 147 Võ Chí Công Phường Xuân La, Quận Tây Hồ, Thành Phố Hà Nội

