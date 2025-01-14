Tuyển Nhân viên Marketing Công ty Cổ phần Thương Mại & Dịch Vụ ADORE- Thời Trang Adore Dress làm việc tại Hà Nội thu nhập 35 - 50 Triệu

Mức lương 35 - 50 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 35 - 50 Triệu

Xây dựng bộ nhận diện thương hiệu

Lên kế hoạch xây dựng bộ nhận diện thương hiệu theo năm, tháng

Điều chỉnh kế hoạch theo thực tế

Thực hiện quản lý các ấn phẩm, điểm bán, các kênh online để đi theo nhận diện thương hiệu

Kiểm duyệt nội dung in ấn và đăng tải

Kiểm tra tại các kênh đăng tải và điểm bán

Báo cáo kết quả xây dựng bộ nhận diện thương hiệu

Truyền thông thương hiệu

Lên kế hoạch truyền thông và phát triển thương hiệu theo 5 năm

Lên kế hoạch truyền thông và phát triển thương hiệu theo hàng năm

Lên kế hoạch truyền thông và phát triển thương hiệu theo chiến dịch, theo tháng

Ký kết hợp tác đối tác liên quan đến truyền thông thương theo quy trình (chưa có-> xây dựng)

Thiết kế ấn phẩm các kênh truyền thông

Quay dựng video phục vụ truyền thông thương hiệu, sản phẩm

Thực hiện quản lý nội dung các kênh truyền thông

Đánh giá hiệu quả tương tác khách hàng theo các kênh truyền thông

Báo cáo hiệu quả truyền thông theo các chiến dịch

Báo cáo kết quả truyền thông thương hiệu

Quảng cáo bán hàng

Xây dựng kế hoạch quảng cáo bán hàng theo năm

Xây dựng kế hoạch quảng cáo bán hàng theo tháng

Xây dựng kế hoạch SMS và quảng cáo đến khách hàng cũ và data có sẵn

Triển khai kế hoạch quảng cáo bán hàng

Triển khai SMS và quảng cáo đến khách hàng cũ và data có sẵn

Đánh giá hiệu quả của chiến dịch quảng cáo ( xây dựng quy trình)

Báo cáo kết quả quảng cáo bán hàng theo tuấn, tháng

Báo cáo kết quả lượng khách đến từ SMS

Hoạt động thúc đẩy bán hàng tại điểm bán

Xây dựng kế hoạch triển khai POSM tại điểm bán

Xây dựng kế hoạch hoạt náo tại điểm bán theo tháng

Thiết kế POSM tại điểm bán

Triển khai POSM tại điểm bán

Đề xuất trưng bày sản phẩm chiến lược

Thực hiện chuẩn bị các ấn phẩm cho chương trình hoạt náo

Đánh giá kết quả chương quả chương trình hoạt náo

Tối ưu tìm kiếm trên các nền tảng tìm kiếm

Xây dựng kế hoạch tối ưu tìm kiếm trên các nền tảng tìm kiếm theo năm

Xây dựng kế hoạch tối ưu tìm kiếm trên các nền tảng tìm kiếm theo năm theo website

Ký kết hợp tác đối tác liên quan đến hoạt động điểm bán theo quy trình (chưa có-> xây dựng)

Viết nội dung Content chuẩn SEO, tối ưu nội dung cũ

Báo cáo kết quả : Báo cáo trafic, thứ hạng từ khóa, số lượng sự kiện hành động trên trang

Chăm sóc khách hàng

Xây dựng kế hoạch chăm sóc khách hàng theo năm

Triển khai kế hoạch chăm sóc khách hàng theo từng tháng

Thực hiện chăm sóc khách hàng theo quy trình: khách hàng mua hàng, khách hàng sinh nhật, KH VIP…

Xây dựng chính sách khách hàng

Tiếp nhận khiếu nại và chuyển các bộ phận liên quan theo quy trình

Tiếp nhận yêu cầu bảo hành, vệ sinh và chuyển các bộ phận liên quan theo quy trình theo quy trình

Báo cáo kết quả chăm sóc khách hàng và tiếp nhận khiếu nại khách hàng

Nghiên cứu thị trường

Lập kế hoạch nghiên cứu thị trường, đối thủ khảo sát và xây dựng số liệu theo năm, theo khu vực

Thực hiện nghiên cứu và phân tích thị trường, đối thủ, khảo sát và xây dựng số liệu theo năm, theo khu vực

Thực hiện Nghiên cứu và phân tích thị trường, khu vực, đối thủ, chương trình, sản phẩm, dịch vụ …theo tháng

Thực hiện khảo sát phục vụ nghiên cứu thị trường

Viết báo cáo tổng hợp số liệu và phân tích thị trường

Kiểm tra số liệu và nội dung trong BC phân tích thị trường

Quan hệ công chúng

Lập kế hoạch PR theo năm, tháng, chiến dịch

Ký kết hợp tác đối tác liên quan đến hoạt động PR theo quy trình (chưa có-> xây dựng)

Quan hệ với giới truyền thông

Viết bài PR và các nội dung truyền thông đặc thù (thông cáo báo chí, các ấn phẩm trên báo chí)

Kiểm tra nội dung đăng tải trên các kênh báo chí truyền thông

Báo cáo hiệu quả lượt xem, lượt truy cập từ các nội dung

Xử lý khủng hoảng truyền thông theo quy trình (chưa có -> xây dựng)

Báo cáo xử lý khủng hoảng truyền thông

Phát triển đội ngũ

Xây dựng kế hoạch phát triển đội ngũ

Thực hiện đánh giá năng lực nhân viên hàng năm : test

Thực hiện đánh giá KPI hàng tháng

Xây dựng kế hoạch đào tạo

Xây dựng quy trình đào tạo => chưa có

Xây dựng nội dung đào tạo

Đánh giá nhân sự

Ra các quyết định nhân sự => lương thưởng, sắp xếp vị trí

Báo cáo đánh giá

Tuyển dụng

Xây dựng kế hoạch tuyển dụng năm, tháng

Điều chỉnh tiêu chuẩn tuyển dụng

Phối hợp cùng HCNS tuyển dụng

Thực hiện tuyển dụng theo quy trình

Đánh giá sau phỏng vấn

Cập nhật và lưu trữ thông tin nhân viên

Với Mức Lương 35 - 50 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại Học trở lên chuyên nghành Báo chí, Marketing, PR, truyền thông, ngoại thương

Có ít nhất 05 năm kinh nghiệm làm việc tại vị trí Trưởng phòng Marketing, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong ngành May mặc thời trang.

Khả năng chịu áp lực công việc tốt, nhiệt tình sáng tạo và tư duy thẩm mỹ cao.

Kỹ năng làm việc đội nhóm tốt, tinh thần trách nhiệm cao và có tính cầu toàn.

Có kinh nghiệm trong việc làm Báo, PR inhouse hoặc out house, content creative.

Có network với KOL, KOC

Tại Công ty Cổ phần Thương Mại & Dịch Vụ ADORE- Thời Trang Adore Dress Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 35-50tr,

Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, hiện đại

Cơ hội phát triển nghề nghiệp, thăng tiến và nâng cao năng lực bản thân

Các chế độ phúc lợi theo quy định

