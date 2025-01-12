Tuyển Nhân viên Marketing Công Ty Cổ Phần Phần Mềm Dấu Cộng làm việc tại Hà Nội thu nhập 14 - 16 Triệu

Mức lương 14 - 16 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 461 Vũ Tông Phan, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc

Lên kế hoạch, đề xuất ý tưởng và triển khai chiến dịch truyền thông, phối hợp với các phòng ban để triển khai chiến dịch quảng bá trên đa nền tảng

Xây dựng nội dung và quản lý các kênh truyền thông của Công ty: Facebook, Instagram, Website, Tiktok,... Sản xuất nội dung (bài viết, hình ảnh, video) sáng tạo, phù hợp với định hướng thương hiệu của phim

Quản lý quan hệ công chúng và đối tác, liên hệ và làm việc với báo chí, KOLs, và các đối tác truyền thông.

Phối hợp với designer thiết kế các sản phẩm hình ảnh chất lượng phục vụ cho các kênh truyền thông.

Tổ chức các sự kiện, hội thảo,... khi có yêu cầu.

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp chuyên ngành Marketing, Truyền thông, hoặc các ngành liên quan.

Có kinh nghiệm tối thiểu 3 năm trong lĩnh vực truyền thông, ưu tiên ứng viên từng làm trong ngành giải trí hoặc điện ảnh. Nắm vững các kiến thức cơ bản về Marketing.

Có khả năng viết bài, sáng tạo nội dung, sử dụng thành thạo các công cụ Marketing online.

Có khả năng giao tiếp, truyền đạt tốt, làm việc độc lập/theo nhóm và xử lý hình huống tốt.

Năng động, nhiệt tình, ham học hỏi, có tinh thần trách nhiệm cao.

Quyền Lợi Được Hưởng

Thu nhập từ 14 -16 triệu, tùy năng lực.

Ăn trưa miễn phí tại Bếp ăn công ty.

Tham gia các dự án điện ảnh quy mô lớn

Được làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp, thân thiện.

Được tham gia các hoạt động teambuilding, du lịch, nghỉ mát,...

Được hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định của pháp luật.

Cách Thức Ứng Tuyển

