Tuyển Nhân viên Marketing Công ty Cổ Phần Kiến Trúc Nội Thất DH Home làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Địa điểm làm việc - Hà Nội: L11 - L11, An Khang Villa, KĐT Dượng Nội, Hà Đông, Quận Hà Đông

+ Cắt ghép các clip để tạo thành 1 clip hoàn chỉnh..

+ Xây dựng các clip quảng cáo, clip Viral, video giới thiệu sản phẩm, mô tả sản phẩm

+ Sáng tạo các nội dung video mới theo trend và định hướng của tổ chức.Phối hợp bộ phận marketing và các bộ phận liên quan xây dựng và phát triển hình ảnh công ty.

+ Chỉnh sửa, tạo hiệu ứng để hoàn chỉnh các video, clip theo yêu cầu của tổ chức.

+ Độ tuổi: 23-35 tuổi

+ Có kinh nghiệm từ 6th - 1 năm

+ Thành thạo các phần mềm thiết kế như Photoshop, Adobe Premier, capcut...

+ Có khả năng tư duy, logic về hình ảnh, có kỹ năng lấy góc máy, ánh sáng, bố cục tốt là một lợi thế.

+ Kỹ năng quay dựng tốt

+ Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng, các phần mềm liên quan đến công việc, làm việc độc lập.

+ Ưu tiên có kinh nghiệm kinh doanh trong lĩnh vực kinh doanh Nội Thất

+ Ưu tiên Có kỹ năng Marketing.

Tại Công ty Cổ Phần Kiến Trúc Nội Thất DH Home Thì Được Hưởng Những Gì

Chế độ đãi ngộ:

-Thu nhập nhận về từ 15-30 triệu (Tùy vị trí bao gồm: Lương cứng từ 8 -10 triệu tùy theo năng lực+ Hoa hồng theo doanh số + Thưởng)

-Tăng lương theo năng lực & theo thâm niên hàng năm.

- Được hưởng các chế độ đãi ngộ theo luật lao động và Công ty

- Làm việc tại Nội thất DH HOME, các bạn sẽ được cơ hội học hỏi, phát huy năng lực và thể hiện bản thân.

-Môi trường làm việc lý tưởng, chuyên nghiệp, quy trình rõ ràng.

- Cơ hội làm việc với các đối tác lớn tại dự án cao cấp và khách hàng thượng lưu.

- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, hòa đồng.

- Được tham gia bảo hiểm theo quy định của Luật lao động;

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ Phần Kiến Trúc Nội Thất DH Home

