Tuyển Nhân viên Marketing Công Ty TNHH Truyền Thông Ayah Media làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 40 Triệu

Công Ty TNHH Truyền Thông Ayah Media
Ngày đăng tuyển: 20/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 20/03/2025
Công Ty TNHH Truyền Thông Ayah Media

Nhân viên Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Marketing Tại Công Ty TNHH Truyền Thông Ayah Media

Mức lương
8 - 40 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
30 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 257A4 Nguyễn Văn Lượng, Phường 10, Gò Vấp, Hồ Chí Minh 70000, Gò Vấp, Quận Gò Vấp

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 8 - 40 Triệu

- Thực hiện các hoạt động SEO để tối ưu hóa thứ hạng từ khóa trên công cụ tìm kiếm của Youtube
- Lựa chọn content và edit từ nguồn có sẵn
- Edit video đơn giản bằng AI và Adobe Premiere
- Nghiên cứu xu hướng thị trường và đối thủ cạnh tranh để đề xuất chiến lược Marketing phù hợp
- Phân tích dữ liệu và báo cáo hiệu quả của các chiến dịch Marketing
Tối ưu và phát triển kênh
- Tương tác kênh: Phản hồi comments của khán giả trên kênh của mình; tương tác với các kênh khác cùng chủ đề
Công việc chi tiết hơn sẽ được trao đổi và hướng dẫn lúc phỏng vấn

Với Mức Lương 8 - 40 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Sử dụng các công cụ thiết kế cơ bản như Canva, Photoshop, Premiere
- Có tư duy sáng tạo, nhiệt tình và có khả năng học hỏi nhanh
- Trung thực, nhiệt huyết, sáng tạo, và tinh thần trách nhiệm cao trong công việc
- Có khả năng làm việc dưới áp lực và luôn sẵn sàng ý tưởng mới.

Tại Công Ty TNHH Truyền Thông Ayah Media Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương cạnh tranh, phù hợp với năng lực
- Được đào tạo chuyên sâu về Digital Marketing
- Cơ hội thăng tiến rõ ràng trong môi trường làm việc năng động
- Được tham gia các dự án marketing đa dạng cho nhiều khách hàng lớn
- Thưởng cuối năm, thưởng dự án
- Được nghỉ phép theo quy định và các ngày lễ tết
- Tham gia các hoạt động team building, du lịch hàng năm
- Môi trường làm việc trẻ trung, năng động và chuyên nghiệp

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Truyền Thông Ayah Media

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Truyền Thông Ayah Media

Công Ty TNHH Truyền Thông Ayah Media

Quy mô: 1 - 9 Nhân viên
Địa điểm: Số 115,Đường số 12, KDC Cityland Park Hills, Phường 10, Quận Gò Vấp, Thành Phố HCM, VN

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

