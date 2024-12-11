Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN WISE ASIA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 07 Đặng Dung, P. Tân Định, Quận 1, Quận 1

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing

+ Thực hiện các hoạt động Marketing: Workshop / Events / Promotions

+ Soạn thảo, chỉnh sửa Thông tin và Tài liệu Marketing

+ Tìm kiếm Thông tin và làm việc với Suppliers,... phục vụ cho các hoạt động Marketing

+ Quản lý, đăng bài trên Fanpages, Website...

+ Chuẩn bị, tạo Contents, Thiết kế hình ảnh, các Ấn phẩm cho Branding và Marketing

+ Dựng, chỉnh sửa, cắt ghép Videos cho các Chiến dịch

+ Sản xuất các Sản phẩm Digital và Non-digital

+ Theo dõi, cập nhật và báo cáo Tình hình của các hoạt động Marketing cho Leaders / Managers

Yêu Cầu Công Việc

+ Tốt nghiệp Đại học, ưu tiên chuyên ngành Marketing

+ Có kinh nghiệm 01 năm trong Lĩnh vực Content Marketing

+ Đam mê, nhiệt tình, năng động, và ham học hỏi

+ Tinh thần trách nhiệm và chủ động trong Công việc

+ Tư duy sáng tạo và linh hoạt

+ No lies

+ Target-oriented

+ Kỷ luật

+ Adaptive

+ Có Laptop cá nhân.

+ Biết sử dụng các phần mềm Thiết kế (AI, Photoshop, Canva, Capcut...)

+ Sử dụng thành thạo Microsoft Office (Word, Excel...)

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN WISE ASIA Thì Được Hưởng Những Gì

+ Môi trường làm việc rèn luyện tính Chuyên nghiệp trong Công việc.

+ Nơi tạo Cơ hội cho Nhân viên phát triển Bản thân Giỏi hơn, Giàu hơn, Hạnh phúc hơn.

+ Văn phòng được trang bị đầy đủ Điều kiện làm việc.

+ Cơ hội Huấn luyện:

Được Đào tạo nâng cao Chuyên môn.

Được tham gia các lớp Huấn luyện về Kỹ năng hiện đại hàng tháng, hàng quý.

+ Phúc lợi:

Được hưởng 01 ngày Phép vào tháng Sinh nhật.

Trợ cấp Ăn trưa, trợ cấp chi phí 4G / 5G.

Sinh Trắc học Vân tay (miễn phí 100% với nhân viên gắn bó > 01 năm).

Các chế độ khác theo Quy định Công ty.

Miễn phí tham gia các Khoá học Tiếng Anh và Phát triển Bản thân được Tổ chức tại Công ty, miễn phí tham gia các CLB.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN WISE ASIA

