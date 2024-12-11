Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN WISE ASIA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN WISE ASIA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN WISE ASIA
Ngày đăng tuyển: 11/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 08/01/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN WISE ASIA

Nhân viên Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Marketing Tại CÔNG TY CỔ PHẦN WISE ASIA

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 07 Đặng Dung, P. Tân Định, Quận 1, Quận 1

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận

+ Thực hiện các hoạt động Marketing: Workshop / Events / Promotions
+ Soạn thảo, chỉnh sửa Thông tin và Tài liệu Marketing
+ Tìm kiếm Thông tin và làm việc với Suppliers,... phục vụ cho các hoạt động Marketing
+ Quản lý, đăng bài trên Fanpages, Website...
+ Chuẩn bị, tạo Contents, Thiết kế hình ảnh, các Ấn phẩm cho Branding và Marketing
+ Dựng, chỉnh sửa, cắt ghép Videos cho các Chiến dịch
+ Sản xuất các Sản phẩm Digital và Non-digital
+ Theo dõi, cập nhật và báo cáo Tình hình của các hoạt động Marketing cho Leaders / Managers

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

+ Tốt nghiệp Đại học, ưu tiên chuyên ngành Marketing
+ Có kinh nghiệm 01 năm trong Lĩnh vực Content Marketing
+ Đam mê, nhiệt tình, năng động, và ham học hỏi
+ Tinh thần trách nhiệm và chủ động trong Công việc
+ Tư duy sáng tạo và linh hoạt
+ No lies
+ Target-oriented
+ Kỷ luật
+ Adaptive
+ Có Laptop cá nhân.
+ Biết sử dụng các phần mềm Thiết kế (AI, Photoshop, Canva, Capcut...)
+ Sử dụng thành thạo Microsoft Office (Word, Excel...)

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN WISE ASIA Thì Được Hưởng Những Gì

+ Môi trường làm việc rèn luyện tính Chuyên nghiệp trong Công việc.
+ Nơi tạo Cơ hội cho Nhân viên phát triển Bản thân Giỏi hơn, Giàu hơn, Hạnh phúc hơn.
+ Văn phòng được trang bị đầy đủ Điều kiện làm việc.
+ Cơ hội Huấn luyện:
Được Đào tạo nâng cao Chuyên môn.
Được tham gia các lớp Huấn luyện về Kỹ năng hiện đại hàng tháng, hàng quý.
+ Phúc lợi:
Được hưởng 01 ngày Phép vào tháng Sinh nhật.
Trợ cấp Ăn trưa, trợ cấp chi phí 4G / 5G.
Sinh Trắc học Vân tay (miễn phí 100% với nhân viên gắn bó > 01 năm).
miễn phí 100% với nhân viên gắn bó > 01 năm).
Các chế độ khác theo Quy định Công ty.
Miễn phí tham gia các Khoá học Tiếng Anh và Phát triển Bản thân được Tổ chức tại Công ty, miễn phí tham gia các CLB.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN WISE ASIA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN WISE ASIA

CÔNG TY CỔ PHẦN WISE ASIA

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 07 Đặng Dung, P. Tân Định, Q.1, Tp. HCM, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

