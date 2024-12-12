Tuyển Nhân viên Marketing Công ty TNHH SX Trường Hưng làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu

Mức lương 10 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 15 đường số 2, xã Phạm Văn Hai, huyện Bình Chánh, Tp.HCM

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

Lên chiến lược SEO: hiểu sâu về các nguyên tắc và các kỹ thuật SEO, từ đó đề xuất phương án tối ưu hóa công cụ tìm kiếm cho các dự án tại Công ty.

Nghiên cứu từ khóa, nhóm từ khóa và triển khai.

Phân tích, đánh giá Onpage cho website.

Tối ưu Onpage SEO (Tối ưu bài viết, xây dựng Internal Links,...).

Lên kế hoạch và thực các chiến dịch Offpage, xây dựng Link Building.

Thực hiện Audit Technical cho website.

Phối hợp với bộ phận Content SEO để xây dựng Content chất lượng.

Theo dõi thứ hạng từ khóa, tiến độ dự án để đưa ra giải pháp, phương án khắc phục cũng như nâng cao chất lượng dự án.

Kiểm tra, cập nhật và báo cáo tiến độ dự án cho Trưởng nhóm.

Phân tích đánh giá từ khóa, lên kế hoạch SEO hiệu quả

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ưu tiên bạn nào kinh nghiệm SEO tối thiểu 2 năm và có kết quả rõ ràng thể hiện qua các dự án đã làm..

Tốt nghiệp Đại học/ Cao đẳng thuộc các chuyên ngành: Công nghệ thông tin, Marketing, thương mại điện tử hoặc các chuyên ngành liên quan.

Có kiến thức SEO nâng cao và hiểu rõ các thuật toán.

Sử dụng thành thạo A, Semrush, Google Search Console và Google Analytics, Spinedior.com

Có kiến thức về Content và có khả năng viết nội dung chuẩn SEO.

Có kiến thức cơ bản về HTML, CSS và PHP.

Có kiến thức cơ bản về Marketing Online (biết chạy Google Ads, Facebook Ads)

Có kỹ năng tốt trong: tin học văn phòng, quản lý thời gian và công việc, xử lý vấn đề.

Tại Công ty TNHH SX Trường Hưng Thì Được Hưởng Những Gì

Được quyền đề xuất mọi ý tưởng, vấn đề đến trực tiếp lãnh đạo nhằm giải quyết các vấn đề tăng trưởng của công ty.

Được cung cấp các trang thiết bị làm việc (máy tính công ty)

Làm việc trong môi trường trẻ trung và năng động và phát huy được năng lực của bản thân, có cơ hội phát triển.

Được trao quyền để phát huy năng lực Leadership trong các dự án.

Chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của nhà nước

Chính sách phúc lợi về Thưởng lễ tết, lương tháng 13

Hoa hồng kinh doanh cho đội nhóm Marketing

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH SX Trường Hưng

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin