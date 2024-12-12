Tuyển Nhân viên Marketing Công Ty TNHH Thiết Bị Thang Máy Thái Bình làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Nhân viên Marketing Công Ty TNHH Thiết Bị Thang Máy Thái Bình làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Công Ty TNHH Thiết Bị Thang Máy Thái Bình
Ngày đăng tuyển: 12/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 13/01/2025
Công Ty TNHH Thiết Bị Thang Máy Thái Bình

Nhân viên Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Marketing Tại Công Ty TNHH Thiết Bị Thang Máy Thái Bình

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Bán thời gian
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận

Hỗ trợ trong công việc tổ chức và thực hiện các chiến dịch Marketing
Hỗ trợ trong việc tạo nội dung truyền thông và quản lý truyền thông xã hội
Tham gia các buổi họp và đào tạo nội bộ để hiểu rõ hơn về sản phẩm và dịch vụ cua công ty
Thực hiện các nhiệm vụ khác theo chỉ đạo của cấp trên.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kiến thức cơ bản về Marketing
Sẵn lòng học hỏi và phát triển kỹ năng chuyên môn
Sinh viên năm 3 hoặc năm cuối chuyên ngành Marketing hoặc các chuyên ngành liên quan.

Tại Công Ty TNHH Thiết Bị Thang Máy Thái Bình Thì Được Hưởng Những Gì

Hỗ trợ dấu mộc thực tập
Kiến thức về ngành Marketing chuyên sâu

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thiết Bị Thang Máy Thái Bình

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Thiết Bị Thang Máy Thái Bình

Công Ty TNHH Thiết Bị Thang Máy Thái Bình

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Số 27/788 Thiên Lôi, Phường Kênh Dương, Quận Lê Chân, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

