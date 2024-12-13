Tuyển Nhân viên Marketing Công Ty Cổ Phần Maxdream làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu

Công Ty Cổ Phần Maxdream
Ngày đăng tuyển: 13/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 14/01/2025
Công Ty Cổ Phần Maxdream

Nhân viên Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Marketing Tại Công Ty Cổ Phần Maxdream

Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

Lên nội dung quản lý Fanpage công ty
Lên kế hoạch nội dung, quay dựng, edit clip Tiktok và phát triển kênh Tiktok
Cùng Team làm việc với các KOL/KOC để lên nội dung branding sản phẩm phù hợp tạo thành các chiến dịch truyền thông qua Tiktok mang lại hiệu quả data khách hàng tiềm năng.
Seeding giới thiệu sản phẩm, tăng branding cho thương hiệu trong các cộng đồng liên quan
Theo dõi fanpage, website của đối tác, cập nhật các chương trình KM đang diễn ra.
Hỗ trợ setup, chuẩn bị cho các hoạt động offline của công ty như triển lãm, hội thảo.
Kiểm soát lượng khách hàng tương tác trên fanpage để phản hồi thông tin tư vấn kịp thời.
Nghiên cứu insight khách hàng để tối ưu hiệu quả.
Báo cáo kết quả định kỳ lên cấp trên
Các công việc liên quan khác theo sự phân công của quản lý
Thời gian làm việc: hành chính từ 8h30 đến 17h30 (từ thứ 2-thứ 6), thứ 7 làm từ (8h30 đến 12h).

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kinh nghiệm: 1 năm
Trình Độ: Đại học/Cao đẳng
Có kinh nghiệm trong quản lý fanpage, viết content
Có khả năng sử dụng thành thạo Capcut, Canva
Có thể sử dụng PPS hoặc Ai là một lợi thế

Tại Công Ty Cổ Phần Maxdream Thì Được Hưởng Những Gì

Tổng thu nhập có thể từ 8tr-15tr bao gồm: Lương cơ bản: 8tr -10tr & thưởng commistion khi đạt KPI
Chế độ BHXH - BHYT - BNTN theo quy định pháp luật hiện hành
Các hoạt động teambuilding hàng năm theo quy định công ty
Được hưởng các chế độ thưởng Tết, phúc lợi, cổ phiếu theo quy định hàng năm của công ty
Được đào tạo và hỗ trợ từ cấp trên và đồng nghiệp
Cơ hội học tập kỹ thuật chuyên sâu và kỹ năng quản lý
Các chế độ khác theo quy định chung của công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Maxdream

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Maxdream

Công Ty Cổ Phần Maxdream

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Nhà số 96, đường 10, khu nhà ở Đông Nam, khu đô thị Vạn Phúc, Phường Hiệp Bình Phước, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

