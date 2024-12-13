Tuyển Nhân viên Marketing Công Ty Cổ Phần Maxdream làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Hồ Chí Minh

Nhân viên Marketing

Lên nội dung quản lý Fanpage công ty

Lên kế hoạch nội dung, quay dựng, edit clip Tiktok và phát triển kênh Tiktok

Cùng Team làm việc với các KOL/KOC để lên nội dung branding sản phẩm phù hợp tạo thành các chiến dịch truyền thông qua Tiktok mang lại hiệu quả data khách hàng tiềm năng.

Seeding giới thiệu sản phẩm, tăng branding cho thương hiệu trong các cộng đồng liên quan

Theo dõi fanpage, website của đối tác, cập nhật các chương trình KM đang diễn ra.

Hỗ trợ setup, chuẩn bị cho các hoạt động offline của công ty như triển lãm, hội thảo.

Kiểm soát lượng khách hàng tương tác trên fanpage để phản hồi thông tin tư vấn kịp thời.

Nghiên cứu insight khách hàng để tối ưu hiệu quả.

Báo cáo kết quả định kỳ lên cấp trên

Các công việc liên quan khác theo sự phân công của quản lý

Thời gian làm việc: hành chính từ 8h30 đến 17h30 (từ thứ 2-thứ 6), thứ 7 làm từ (8h30 đến 12h).

Yêu Cầu Công Việc

Kinh nghiệm: 1 năm

Trình Độ: Đại học/Cao đẳng

Có kinh nghiệm trong quản lý fanpage, viết content

Có khả năng sử dụng thành thạo Capcut, Canva

Có thể sử dụng PPS hoặc Ai là một lợi thế

Quyền Lợi Được Hưởng

Tổng thu nhập có thể từ 8tr-15tr bao gồm: Lương cơ bản: 8tr -10tr & thưởng commistion khi đạt KPI

Chế độ BHXH - BHYT - BNTN theo quy định pháp luật hiện hành

Các hoạt động teambuilding hàng năm theo quy định công ty

Được hưởng các chế độ thưởng Tết, phúc lợi, cổ phiếu theo quy định hàng năm của công ty

Được đào tạo và hỗ trợ từ cấp trên và đồng nghiệp

Cơ hội học tập kỹ thuật chuyên sâu và kỹ năng quản lý

Các chế độ khác theo quy định chung của công ty

Cách Thức Ứng Tuyển

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến