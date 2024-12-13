Tuyển Nhân viên Marketing Công ty TNHH Sản Xuất Kinh Doanh Hai Thành làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu

Quản lý và chăm sóc các fanpage của công ty

Tương tác với khách hàng: Đọc, trả lời tin nhắn, bình luận của khách hàng trên page.

Lên kế hoạch seeding và viết bài seeding

Viết bài cho fanpage cập nhật các thông tin về: không gian, hình ảnh khách hàng, khách checkin…từ nguồn hình ảnh dự án gửi về.

Tư vấn, giới thiệu sản phẩm và chốt đơn thông qua kênh chat fanpage + oz.zalo.

Đăng tải các bài quảng cáo, cung cấp thông tin sản phẩm, dịch vụ, chương trình khuyến mãi của công ty… lên các group liên quan.

Trả lời bình luận feedback, tư vấn sản phẩm cho khách hàng quan tâm.

Vào các topic, bài viết … có liên quan đến các sản phẩm (ăn uống, trường học, thuê nhà…) giới thiệu sản phẩm dịch vụ thông qua các comment, bình luận để khách biết về dịch vụ.

Có kinh nghiệm về quản trị fanpage, khả năng viết content

Lanh lợi, hoạt bát, có khả năng tư vấn khách hàng

Chủ động trong việc

Có khả năng sáng tạo và edit hình ảnh, reels cơ bản

Ngành nghề: Tiếp thị / Marketing, Tiếp thị trực tuyến, Quảng cáo / Đối ngoại / Truyền Thông

Kinh nghiệm: 1 Năm

Cấp bậc: Nhân viên

Hình thức: Nhân viên chính thức

Địa điểm: Hồ Chí Minh