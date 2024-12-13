Tuyển Nhân viên Marketing Công ty TNHH Sản Xuất Kinh Doanh Hai Thành làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Marketing Tại Công ty TNHH Sản Xuất Kinh Doanh Hai Thành
- Hồ Chí Minh:
- 25A Đường Đông Hồ, Phường 8, Tân Bình, Hồ Chí Minh, Quận Tân Bình
Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 10 - 12 Triệu
Quản lý và chăm sóc các fanpage của công ty
Tương tác với khách hàng: Đọc, trả lời tin nhắn, bình luận của khách hàng trên page.
Lên kế hoạch seeding và viết bài seeding
Viết bài cho fanpage cập nhật các thông tin về: không gian, hình ảnh khách hàng, khách checkin…từ nguồn hình ảnh dự án gửi về.
Tư vấn, giới thiệu sản phẩm và chốt đơn thông qua kênh chat fanpage + oz.zalo.
Đăng tải các bài quảng cáo, cung cấp thông tin sản phẩm, dịch vụ, chương trình khuyến mãi của công ty… lên các group liên quan.
Trả lời bình luận feedback, tư vấn sản phẩm cho khách hàng quan tâm.
Vào các topic, bài viết … có liên quan đến các sản phẩm (ăn uống, trường học, thuê nhà…) giới thiệu sản phẩm dịch vụ thông qua các comment, bình luận để khách biết về dịch vụ.
Có kinh nghiệm về quản trị fanpage, khả năng viết content
Lanh lợi, hoạt bát, có khả năng tư vấn khách hàng
Chủ động trong việc
Có khả năng sáng tạo và edit hình ảnh, reels cơ bản
Ngành nghề: Tiếp thị / Marketing, Tiếp thị trực tuyến, Quảng cáo / Đối ngoại / Truyền Thông
Kinh nghiệm: 1 Năm
Cấp bậc: Nhân viên
Hình thức: Nhân viên chính thức
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Tại Công ty TNHH Sản Xuất Kinh Doanh Hai Thành Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Sản Xuất Kinh Doanh Hai Thành
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
