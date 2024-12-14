Tuyển Nhân viên Marketing Công Ty Cổ Phần Thương Mại Dịch Vụ Và Đầu Tư Quốc Tế Vlg làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 3 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Marketing Tại Công Ty Cổ Phần Thương Mại Dịch Vụ Và Đầu Tư Quốc Tế Vlg
Mức lương
Từ 3 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- 175 Phan Chu Trinh, Phường 13,Hồ Chí Minh
Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương Từ 3 Triệu
Nghiên cứu, tìm kiếm nhà sáng tạo trên nền tảng Tiktok & Shopee
Chủ động nhắn tin, liên lạc với nano, micro, big KOL để gửi lời mời hợp tác quảng bá sản phẩm, chương trình bán hàng Affiliate,
Tư vấn, hỗ trợ Influencer/KOL/ KOC trước, trong và sau quá trình hợp tác, thời gian diễn ra chiến dịch
Seeding các video/live của KOC/KOL dựa trên dữ liệu có sẵn của công ty
Content kênh Zalo/ Facebook Affiliate VIFIBA
Với Mức Lương Từ 3 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tinh thần làm việc nghiêm túc, chăm chỉ, năng động
Yêu thích công việc tư vấn, hỗ trợ KOL/KOC
Sinh viên năm 3, 4 chuyên ngành Markerting và các chuyên ngành liên quan
Có định hướng phát triển theo mảng Marketing
Thực tập 2-3 tháng.
Địa điểm làm việc từ đầu 30/12: Số 183 Nguyễn Thị Nhung, KĐT Vạn Phúc, Hiệp Bình Phước, TP. Thủ Đức.
Tại Công Ty Cổ Phần Thương Mại Dịch Vụ Và Đầu Tư Quốc Tế Vlg Thì Được Hưởng Những Gì
Môi trường làm việc Quốc tế, trẻ trung, năng động, cởi mở
Mức lương: 3 triệu/1 tháng, Review mỗi tháng/lần
Bạn sẽ được học về quy trình làm việc, cách tiếp nhận và thực hiện yêu cầu
Bạn sẽ được thực hành để phát triển kỹ năng chuyên môn
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Thương Mại Dịch Vụ Và Đầu Tư Quốc Tế Vlg
