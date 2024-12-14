Tuyển Nhân viên Marketing Công Ty Cổ Phần Thương Mại Dịch Vụ Và Đầu Tư Quốc Tế Vlg làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 3 Triệu

Mức lương Từ 3 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 175 Phan Chu Trinh, Phường 13,Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương Từ 3 Triệu

Nghiên cứu, tìm kiếm nhà sáng tạo trên nền tảng Tiktok & Shopee

Chủ động nhắn tin, liên lạc với nano, micro, big KOL để gửi lời mời hợp tác quảng bá sản phẩm, chương trình bán hàng Affiliate,

Tư vấn, hỗ trợ Influencer/KOL/ KOC trước, trong và sau quá trình hợp tác, thời gian diễn ra chiến dịch

Seeding các video/live của KOC/KOL dựa trên dữ liệu có sẵn của công ty

Content kênh Zalo/ Facebook Affiliate VIFIBA

Với Mức Lương Từ 3 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tinh thần làm việc nghiêm túc, chăm chỉ, năng động

Yêu thích công việc tư vấn, hỗ trợ KOL/KOC

Sinh viên năm 3, 4 chuyên ngành Markerting và các chuyên ngành liên quan

Có định hướng phát triển theo mảng Marketing

Thực tập 2-3 tháng.

Địa điểm làm việc từ đầu 30/12: Số 183 Nguyễn Thị Nhung, KĐT Vạn Phúc, Hiệp Bình Phước, TP. Thủ Đức.

Tại Công Ty Cổ Phần Thương Mại Dịch Vụ Và Đầu Tư Quốc Tế Vlg Thì Được Hưởng Những Gì

Môi trường làm việc Quốc tế, trẻ trung, năng động, cởi mở

Mức lương: 3 triệu/1 tháng, Review mỗi tháng/lần

Bạn sẽ được học về quy trình làm việc, cách tiếp nhận và thực hiện yêu cầu

Bạn sẽ được thực hành để phát triển kỹ năng chuyên môn

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Thương Mại Dịch Vụ Và Đầu Tư Quốc Tế Vlg

