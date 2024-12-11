Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ LUMI GLOBAL làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 30 Triệu

Mức lương 8 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: SỐ 1, ĐƯỜNG SỐ 4, KDC CITYLAND PARK HILLS, P.10, QUẬN GÒ VẤP. TP.HCM, Gò Vấp, Quận Gò Vấp

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 8 - 30 Triệu

Lên ý tưởng chính cho các kế hoạch quảng cáo

- Sản phẩm: TPCN làm đẹp, Mỹ Phẩm

- Thị trường: Mỹ, Châu Âu, Đông Nam Á

Xây dựng kế hoạch về nội dung cho các kênh truyền thông

Kết hợp cùng các phòng ban khác để phối hợp thực hiện các chiến dịch MKT

Đo lường hiệu quả hoạt động của các dự án marketing bằng việc lập báo cáo, phân tích,...Từ đó có những điều chỉnh phù hợp

Hỗ trợ cấp trên và các bộ phận liên quan, thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo.

Với Mức Lương 8 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Bằng cấp/chuyên môn: Tốt nghiệp ĐH, CĐ chuyên ngành kinh tế, MKT

Kinh nghiệm làm việc: Có kinh nghiệm chạy MKT mỹ phẩm, TPCN là lợi thế

Nắm bắt xu hướng thị trường, nhu cầu khách hàng

Nhanh nhẹ, sáng tạo trong công việc

Có laptop cá nhân

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ LUMI GLOBAL Thì Được Hưởng Những Gì

THU NHẬP: từ 10-30M (Lương cơ bản: + phụ cấp: 1tr + thưởng % dso + thưởng tháng)

Đóng BHXH, hưởng các quyền lợi theo quy định của nhà nước

Được tham gia các hoạt động của Công ty: Thể thao, Teambuilding, du lịch hàng năm...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ LUMI GLOBAL

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin