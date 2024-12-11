Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ LUMI GLOBAL làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 30 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Marketing Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ LUMI GLOBAL
- Hồ Chí Minh: SỐ 1, ĐƯỜNG SỐ 4, KDC CITYLAND PARK HILLS, P.10, QUẬN GÒ VẤP. TP.HCM, Gò Vấp, Quận Gò Vấp
Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 8 - 30 Triệu
Lên ý tưởng chính cho các kế hoạch quảng cáo
- Sản phẩm: TPCN làm đẹp, Mỹ Phẩm
- Thị trường: Mỹ, Châu Âu, Đông Nam Á
Xây dựng kế hoạch về nội dung cho các kênh truyền thông
Kết hợp cùng các phòng ban khác để phối hợp thực hiện các chiến dịch MKT
Đo lường hiệu quả hoạt động của các dự án marketing bằng việc lập báo cáo, phân tích,...Từ đó có những điều chỉnh phù hợp
Hỗ trợ cấp trên và các bộ phận liên quan, thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo.
Với Mức Lương 8 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Kinh nghiệm làm việc: Có kinh nghiệm chạy MKT mỹ phẩm, TPCN là lợi thế
Nắm bắt xu hướng thị trường, nhu cầu khách hàng
Nhanh nhẹ, sáng tạo trong công việc
Có laptop cá nhân
Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ LUMI GLOBAL Thì Được Hưởng Những Gì
Đóng BHXH, hưởng các quyền lợi theo quy định của nhà nước
Được tham gia các hoạt động của Công ty: Thể thao, Teambuilding, du lịch hàng năm...
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ LUMI GLOBAL
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
