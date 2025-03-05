Tuyển Nhân viên Marketing Nhà hàng Jade Moon - Công ty Cổ phần Tập đoàn Vàng Bạc Đá Quý DOJI làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Tầng 16, Tòa nhà DOJI, số 5 Lê Duẩn,Hà Nội

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing

- Phụ trách công việc CSKH & Marketing tại Nhà hàng

- Phối hợp với quản lý nhà hàng đưa ra chương trình khuyến mại của nhà hàng cho từng dịp lễ, Tết

- Giới thiệu sản phẩm mới, các chương trình, sự kiện của nhà hàng

- Chăm sóc web, fanpage, đăng bài, trả lời,…

- Viết bài về sự kiện của nhà hàng để đăng lên website

- Quản lý data khách hàng

Yêu Cầu Công Việc

- Trình độ học vấn: Tốt nghiệp chuyên ngành Marketing, Truyền thông, Digital marketing, công nghệ thông tin hoặc có chứng chỉ MKT

- Kinh nghiệm: Có tối thiểu 2 năm kinh nghiệm trở lên. Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm chạy quảng cáo ở các mảng về ẩm thực, dịch vụ. Ưu tiên ứng viên trình độ tiếng Anh khá.

- Ưu tiên có khả năng sử dụng các phần mềm thiết kế, chỉnh sửa hình ảnh, video. Có kinh nghiệm làm về lĩnh vực nhà hàng từ 1 - 2 năm

- Biết photoshop, edit video cơ bản

- Có khả năng nắm bắt xu hướng tốt

- Sáng tạo, nhanh nhẹn, ham học hỏi, thẩm mỹ tốt và trách nhiệm cao trong công việc

Quyền Lợi

Cách Thức Ứng Tuyển

