Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DR.MAYA làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 20 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Marketing Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DR.MAYA
- Hà Nội:
- số 2, CTT4, KĐT Luxury Kiến Hưng, Hà Đông, Hà Nội, Quận Hà Đông
Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 8 - 20 Triệu
- Chịu trách nhiệm xây dựng và triển khai báo cáo đánh giá các chiến dịch quảng cáo trên nền tảng Facebook, Tiktok, Zalo,.. (Chủ yếu là Facebook)
-
Chịu trách nhiệm xây dựng và triển khai báo cáo đánh giá các chiến dịch quảng cáo trên nền tảng Facebook, Tiktok, Zalo,.. (Chủ yếu là Facebook)
- Chạy chuyển đổi trên LDP, mess và các mục tiêu chuyển đổi khác
Chạy chuyển đổi trên LDP, mess và các mục tiêu chuyển đổi khác
- Quản lý chi phí, kiểm soát và tối ưu chi phí trên cơ hội bán hàng, chi phí trên đơn hàng.
Quản lý chi phí, kiểm soát và tối ưu chi phí trên cơ hội bán hàng, chi phí trên đơn hàng.
- Quản lý ngân sách của chiến dịch quảng cáo theo KPI mà công ty yêu cầu
Quản lý ngân sách của chiến dịch quảng cáo theo KPI mà công ty yêu cầu
- Đề xuất phát triển và trực tiếp triển khai các kênh
Đề xuất phát triển và trực tiếp triển khai các kênh
- Lên kế hoạch triển khai đánh giá các định dạng quảng cáo
Lên kế hoạch triển khai đánh giá các định dạng quảng cáo
- Chủ động phát triển các nội dung phục vụ cho các chiến dịch
Chủ động phát triển các nội dung phục vụ cho các chiến dịch
- Tham gia xây dựng các chương trình Marketing tổng thể và các chiến dịch hàng tháng của Công Ty.
Với Mức Lương 8 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
-
Tốt nghiệp Đại học/Cao đẳng các ngành học liên quan đến Marketing, Truyền thông, Báo chí, Quản trị kinh doanh,...
- Am hiểu về quảng cáo trả phí trên các nền tảng Facebook, Google và Tiktok
Am hiểu về quảng cáo trả phí trên các nền tảng Facebook, Google và Tiktok
- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm chạy Digital Ads từ 06 tháng trở lên và ứng viên có kinh nghiệm tối ưu ngân sách, chi phí.
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm chạy Digital Ads từ 06 tháng trở lên và ứng viên có kinh nghiệm tối ưu ngân sách, chi phí.
- Có khả năng SEO website
Có khả năng SEO website
- Thích sáng tạo, năng nổ, bắt trend tốt.
Thích sáng tạo, năng nổ, bắt trend tốt.
- Kỹ năng giao tiếp tốt, kỹ năng quản lý công việc tốt.
Kỹ năng giao tiếp tốt, kỹ năng quản lý công việc tốt.
- Nhạy bén, ham học hỏi, chăm chỉ.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DR.MAYA Thì Được Hưởng Những Gì
-
Lương cứng
TỪ 7,000,000 + Phụ cấp + Thưởng % doanh số (upto 15 – 20tr)
- Thưởng theo cơ chế
Thưởng theo cơ chế
- Thử việc nhận 100% lương
Thử việc nhận 100% lương
- BHXH, BHYT, lương tháng 13, nghỉ phép năm, thưởng ngày Lễ, Tết, sinh nhật, teambuilding, outing, du lịch hàng năm… theo quy định công ty và Luật lao động.
BHXH, BHYT, lương tháng 13, nghỉ phép năm, thưởng ngày Lễ, Tết, sinh nhật, teambuilding, outing, du lịch hàng năm… theo quy định công ty và Luật lao động.
- Được đào tạo thường xuyên và phát triển bản thân, cơ hội thăng tiến cao trong công việc
Được đào tạo thường xuyên và phát triển bản thân, cơ hội thăng tiến cao trong công việc
- Môi trường năng động, đoàn kết, chia sẻ, học tập cùng phát triển.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DR.MAYA
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI