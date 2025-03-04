Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DR.MAYA làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 20 Triệu

Mức lương 8 - 20 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 8 - 20 Triệu

- Chịu trách nhiệm xây dựng và triển khai báo cáo đánh giá các chiến dịch quảng cáo trên nền tảng Facebook, Tiktok, Zalo,.. (Chủ yếu là Facebook)

- Chạy chuyển đổi trên LDP, mess và các mục tiêu chuyển đổi khác

- Quản lý chi phí, kiểm soát và tối ưu chi phí trên cơ hội bán hàng, chi phí trên đơn hàng.

- Quản lý ngân sách của chiến dịch quảng cáo theo KPI mà công ty yêu cầu

- Đề xuất phát triển và trực tiếp triển khai các kênh

- Lên kế hoạch triển khai đánh giá các định dạng quảng cáo

- Chủ động phát triển các nội dung phục vụ cho các chiến dịch

- Tham gia xây dựng các chương trình Marketing tổng thể và các chiến dịch hàng tháng của Công Ty.

Với Mức Lương 8 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Đại học/Cao đẳng các ngành học liên quan đến Marketing, Truyền thông, Báo chí, Quản trị kinh doanh,...

- Am hiểu về quảng cáo trả phí trên các nền tảng Facebook, Google và Tiktok

- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm chạy Digital Ads từ 06 tháng trở lên và ứng viên có kinh nghiệm tối ưu ngân sách, chi phí.

- Có khả năng SEO website

- Thích sáng tạo, năng nổ, bắt trend tốt.

- Kỹ năng giao tiếp tốt, kỹ năng quản lý công việc tốt.

- Nhạy bén, ham học hỏi, chăm chỉ.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DR.MAYA Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cứng TỪ 7,000,000 + Phụ cấp + Thưởng % doanh số (upto 15 – 20tr)

- Thưởng theo cơ chế

- Thử việc nhận 100% lương

- BHXH, BHYT, lương tháng 13, nghỉ phép năm, thưởng ngày Lễ, Tết, sinh nhật, teambuilding, outing, du lịch hàng năm… theo quy định công ty và Luật lao động.

- Được đào tạo thường xuyên và phát triển bản thân, cơ hội thăng tiến cao trong công việc

- Môi trường năng động, đoàn kết, chia sẻ, học tập cùng phát triển.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DR.MAYA

