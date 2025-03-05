Tuyển Nhân viên Marketing Công ty Cổ phần Xây dựng Full Homes làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - 23 Nguyễn Xiển, Hạ Đình,Hà Nội

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

[THÔNG BÁO TUYỂN DỤN

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG FULL HOMES CẦN TUYỂN:

Vị trí: Nhân viên Quảng cáo Facebook

Số lượng: 01 nhân sự

Lĩnh vực: Xây dựng nhà ở dân dụng (nhà phố, biệt thự, xây nhà trọn gói)

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Quản trị và duy trì tài khoản Facebook của Công ty.

Nghiên cứu chân dung và insight khách hàng để tạo ra được những thông điệp phù hợp, mang tính thuyết phục nhất đối với khách hàng.

Lập kế hoạch cho chiến dịch (campaign) quảng cáo trên Facebook dựa theo mục tiêu Marketing trong từng giai đoạn.

Xây dựng ý tưởng cho nội dung quảng cáo trên Facebook, gồm câu chữ, hình ảnh, video, audio và các nguyên liệu quan trọng khác để phục vụ việc chạy Facebook Ads, tạo ra những nội dung quảng cáo hấp dẫn nhất.

Trực tiếp triển khai quảng cáo trên Facebook.

Quản lý ngân sách chạy quảng cáo Facebook.

Theo dõi và phân tích số liệu từ bảng báo cáo Facebook Ads, từ đó có phương hướng điều chỉnh lại chiến dịch hoặc tối ưu ngân sách quảng cáo cho phù hợp.

Tận dụng các thuật toán của Facebook để tăng hiệu quả của các chiến dịch.

Giải quyết các vấn đề về chính sách quảng cáo của Facebook để Ads nhanh được phê duyệt và mang lại hiệu quả tốt nhất.

Theo dõi, tổng hợp danh sách data theo ngày.

Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Cấp trên.

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp từ trung cấp, cao đẳng trở lên các chuyên ngành Marketing, Quản trị kinh doanh, Truyền thông, Báo chí, Quảng cáo, Thiết kế hoặc liên quan.

Kinh nghiệm chạy Facebook Ads từ 6 tháng trở lên.

Kỹ năng quản lý ngân sách.

Kiến thức chuyên môn về marketing, khả năng viết content, kịch bản video, tạo các chiến dịch tiếp thị trên nền tảng mạng xã hội.

Kỹ năng thiết kế hình ảnh, chỉnh sửa video và sử dụng các phần mềm hỗ trợ.

Tại Công ty Cổ phần Xây dựng Full Homes Thì Được Hưởng Những Gì

Địa điểm làm việc

Tầng 5 tòa nhà Thăng Long, 23 Nguyễn Xiển, Thanh Xuân, Hà Nội

THỜI GIAN LÀM VIỆC

Thời gian làm việc: Thứ hai - Thứ sáu (8h30 - 17h30); Thứ bảy (8h30 - 12h00)

cHẾ ĐỘ & PHÚC LỢI

- Lương cứng từ 8 – 12 triệu đồng/tháng + % Doanh thu;

-Thưởng các ngày lễ tết, sinh nhật, hiếu hỷ, lương tháng 13;

- Được đóng các khoản BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo Luật Lao động;

-Công ty thường xuyên tổ chức các buổi đào tạo nội bộ và mời các đơn vị đào tạo chuyên nghiệp để trau dồi kỹ năng và chuyên môn cho nhân viên.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Xây dựng Full Homes

