Tuyển Nhân viên Marketing Công ty CP Thực phẩm nông nghiệp HAPI làm việc tại Hà Nội thu nhập 1 - 2 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Marketing Tại Công ty CP Thực phẩm nông nghiệp HAPI
Mức lương
1 - 2 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc
- Hà Nội:
- The Manor Central Park, Đại Kim,Hà Nội
Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 1 - 2 Triệu
Sáng tạo và phát triển nội dung cho các chiến dịch quảng bá thương hiệu Hapi trên các nền tảng facebook, website của Hapi Vegan.
Viết bài PR, mô tả sản phẩm, bài blog, và nội dung quảng cáo hấp dẫn, đúng định hướng thương hiệu.
Quản lý nội dung trên các kênh truyền thông xã hội, tối ưu SEO để nâng cao hiệu quả tìm kiếm.
Phối hợp với các bộ phận khác trong công ty để triển khai chiến lược marketing tổng thể.
Đo lường hiệu quả các chiến dịch và đề xuất cải tiến.
Với Mức Lương 1 - 2 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Làm tối thiểu 5 buổi/tuần
Có kinh nghiệm trên 6 tháng lĩnh vực content marketing.
Kỹ năng viết tốt, sáng tạo, và hiểu biết về mạng xã hội
Tại Công ty CP Thực phẩm nông nghiệp HAPI Thì Được Hưởng Những Gì
Lương từ 20k/h - 30k/h (Lương sẽ được trao đổi và thỏa thuận dựa trên năng lực cá nhân).
Môi trường làm việc trẻ trung, năng động.
Được tặng sản phẩm của công ty mỗi tháng
Các chế độ đãi ngộ hấp dẫn theo quy định của công ty.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP Thực phẩm nông nghiệp HAPI
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
