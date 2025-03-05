Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ KINH DOANH THƯƠNG MẠI ĐẠI PHÁT làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - 67 Yên Lãng, Trung Liệt,Hà Nội

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Xây dựng, triển khai và quản lý các chiến dịch Marketing tổng thể cho Công ty.

Lập kế hoạch, sáng tạo nội dung và phát triển chiến lược truyền thông trên các nền tảng: Website, Facebook, TikTok, Zalo, Email Marketing,…

Theo dõi, phân tích hiệu quả các chiến dịch quảng cáo (Google Ads, Facebook Ads, SEO…) và tối ưu chi phí.

Biên tập nội dung truyền thông trên các kênh truyền thông của Công ty (Tin tức nội dung trên website, Nội dung trên mạng xã hội, Email, nội dung PR bên ngoài, Nội dung seeding,...). Mở rộng các kênh chưa khai thác nếu có.

Quản lý thương hiệu, phát triển nội dung quảng bá sản phẩm/dịch vụ theo định hướng công ty.

Phối hợp với các bộ phận liên quan để đảm bảo chiến dịch Marketing mang lại hiệu quả cao nhất.

Nghiên cứu thị trường, đề xuất các chiến lược Marketing mới nhằm nâng cao khả năng tiếp cận khách hàng.

Các công việc khác theo phân công của quản lý trực tiếp

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học chuyên ngành liên quan

Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Marketing, ưu tiên có kinh nghiệm trong ngành dịch vụ, visa hoặc các lĩnh vực tương tự.

Khả năng viết tiếng Anh thành thạo

Thành thạo các nền tảng quảng cáo số: Facebook Ads, Google Ads, SEO, Content Marketing…

Có khả năng viết nội dung sáng tạo, thu hút, đam mê trong lĩnh vực quảng cáo, thương hiệu.

Kỹ năng lập kế hoạch, phân tích dữ liệu và tối ưu chiến dịch.

Chủ động, sáng tạo, có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc.

Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm hiệu quả.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ KINH DOANH THƯƠNG MẠI ĐẠI PHÁT Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập hấp dẫn: Lương cứng 10-15 triệu + Hoa hồng + KPI.

Môi trường làm việc linh hoạt, chuyên nghiệp, có cơ hội phát triển và thăng tiến.

Được đào tạo thêm về các kỹ năng liên quan đến ngành nghề.

Được hưởng các chế độ phúc lợi theo quy định của công ty (BHYT, BHXH, nghỉ phép, du lịch hàng năm, v.v.).

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ KINH DOANH THƯƠNG MẠI ĐẠI PHÁT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin