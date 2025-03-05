Tuyển Nhân viên Marketing Công ty TNHH Interdog Media làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 50 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Marketing Tại Công ty TNHH Interdog Media
- Hà Nội:
- Nam Cường Building, La Khê,Hà Nội
Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 20 - 50 Triệu
- Lên kế hoạch và thực hiện các chiến dịch quảng cáo trên các nền tảng như Facebook, Instagram, TikTok, Google Ads, Youtube Ads,...
- Triển khai ASO – tối ưu hóa nội dung (text, image, video,...) trên Play Store/App Store của các sản phẩm Mobile App.
- Nghiên cứu và thử nghiệm các chiến lược về phương pháp chạy, công cụ, network,... để tăng quy mô và hiệu quả quảng cáo.
- Phân tích dữ liệu từ Google Analytics, Facebook Insights để tối ưu hóa hiệu quả các chiến dịch quảng cáo.
- Thường xuyên nghiên cứu thị trường, đối thủ và người dùng để nắm bắt xu hướng, tìm ra các insight, idea quảng cáo hiệu quả và áp dụng vào chiến lược marketing cho sản phẩm.
- Theo dõi, đánh giá hiệu quả các chiến dịch quảng cáo và đưa ra các báo cáo chi tiết.
- Hỗ trợ các hoạt động marketing khác của công ty.
Với Mức Lương 20 - 50 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Ưu tiên đã có kinh nghiệm làm việc với Google Ads. Am hiểu về Pixel / GA4
Sử dụng thành thạo các công cụ AI trên thị trường, vì công việc đòi hỏi ứng dụng AI khá nhiều.
Sử dụng thành thạo ít nhất 01 phần mềm chỉnh sửa ảnh/video
Tiếng Anh: ưu tiên ứng viên có thể sử dụng tiếng anh thành thạo (không bắt buộc)
Tại Công ty TNHH Interdog Media Thì Được Hưởng Những Gì
Đầy đủ các chế độ BHXH, BHYT, BHTN, Khám sức khỏe, nghỉ lễ Tết, hoạt động văn hóa sôi nổi...
Du lịch trong nước, nước ngoài hàng năm
Hệ thống tài nguyên của công ty mạnh, không phải quan tâm quá nhiều đến các công việc khác như nuôi tài khoản, nuôi page,... chỉ tập trung vào việc chạy quảng cáo
Có nhiều cơ hội để tham gia các buổi training trực tiếp đến từ các ông lớn như Google, Meta, Tiktok.
Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, cơ hội học hỏi và phát triển bản thân
Được đào tạo chuyên sâu về các kiến thức, kỹ năng liên quan đến marketing online.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Interdog Media
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
