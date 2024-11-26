Tuyển Nhân viên môi trường Công ty TNHH Giải Pháp Môi Trường Đại Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu

Công ty TNHH Giải Pháp Môi Trường Đại Nam
Ngày đăng tuyển: 26/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 27/12/2024
Nhân viên môi trường

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên môi trường Tại Công ty TNHH Giải Pháp Môi Trường Đại Nam

Mức lương
12 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- 144 Chu Văn An, Phường 26, Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Quận Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Nhân viên môi trường Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

Viết các hồ sơ môi trường:
- Lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM).
- Lập Cam kết đạt tiêu chuẩn bảo vệ môi trường.
- Lập đề án bảo vệ môi trường chi tiết và đơn giản
- Lập báo cáo giám sát môi trường định kỳ.
- Lập hồ sơ xả nước thải vào nguồn nước tiếp nhận
- Giấy phép khai thác nước dưới đất.
- Đăng ký Sổ chủ nguồn thải chất thải nguy hại.
- Lập Hồ sơ an toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ).

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

-Kinh nghiệm: 2 năm trở lên
- Đã Có Kinh Nghiệm Viết ĐTM
-Có kỹ năng mềm tốt, tự tin trong giao tiếp
-Kỹ năng báo cáo, thuyết trình, Phản biện trước Hội đồng thẩm định
- Tốt nghiệp đại học chuyên nghành quản lý/ kỹ thuật môi trường
- Chủ động, siêng năng, chịu khó, xử lý tình huống nhanh, có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc
- Nhanh nhẹn, chịu áp lực công việc cao;
- Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm
- Mong muốn theo nghề tư vấn môi trường và muốn gắn bó thời gian lâu dài tại Công ty

Tại Công ty TNHH Giải Pháp Môi Trường Đại Nam Thì Được Hưởng Những Gì

- Được đào tạo các kỹ năng chuyên nghiệp viết tất cả các loại hồ sơ tư vấn môi trường
- Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động, trẻ trung, có nhiều cơ hội nâng cao năng lực và thu nhập.
- Có cơ hội thăng tiến, đào tạo, có điều kiện khẳng định bản thân.
- Có cơ hội thực hiện các nhiệm vụ quan trọng và phát triển các kỹ năng trong nhiều lĩnh vực, khám phá những khả năng mới của bản thân.
- Thưởng tháng 13
- Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của Pháp luật
- Các chế độ thưởng khác khi phỏng vấn

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Giải Pháp Môi Trường Đại Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Giải Pháp Môi Trường Đại Nam

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 144 Chu Văn An, phường 26, quận Bình Thạnh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

