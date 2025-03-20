Tuyển Nhân viên mua hàng Công Ty TNHH Kinh Doanh Thực Phẩm Lá Việt làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên mua hàng Tại Công Ty TNHH Kinh Doanh Thực Phẩm Lá Việt
- Hà Nội: Khu đô thị Mỗ Lao, Mộ Lao, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam
Mô Tả Công Việc Nhân viên mua hàng Với Mức Lương 10 - 15 Triệu
• Làm việc với nhà cung cấp nước ngoài đã có sẵn và mua hàng theo chỉ đạo giám đốc
• Liên hệ nhà cung cấp cũ và mới để hỏi hàng, xin báo giá
• Chuẩn bị các chứng từ thanh toán quốc tế
• Thực hiện các công việc cần thiết khi đưa hàng về kho
Yêu cầu:
•Có trên 1 năm kinh nghiệm. (ưu tiên tốt nghiệp các trường đại học )
• Khả năng giao tiếp, đọc hiểu và kỹ năng về tiếng Anh
• Sử dụng cơ bản tin học văn phòng
được đào tạo chuyên môn bài bản
• Có tinh thần trung thực , trách nhiệm
QUYỀN LỢI CHUNG
- Chế độ bảo hiểm đầy đủ
- Thưởng doanh thu,tết
- Đi du lịch :1 năm / 1 lần
- Môi trường làm việc trẻ trung, thân thiện luôn giúp đỡ nhau trong công việc.
- Có lộ trình thăng tiến rõ ràng xứng đáng với năng lực của từng nhân viên.
