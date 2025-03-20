Tuyển Nhân viên mua hàng Công Ty TNHH Kinh Doanh Thực Phẩm Lá Việt làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

• Làm việc với nhà cung cấp nước ngoài đã có sẵn và mua hàng theo chỉ đạo giám đốc

• Liên hệ nhà cung cấp cũ và mới để hỏi hàng, xin báo giá

• Chuẩn bị các chứng từ thanh toán quốc tế

• Thực hiện các công việc cần thiết khi đưa hàng về kho

Yêu cầu:

•Có trên 1 năm kinh nghiệm. (ưu tiên tốt nghiệp các trường đại học )

• Khả năng giao tiếp, đọc hiểu và kỹ năng về tiếng Anh

• Sử dụng cơ bản tin học văn phòng

được đào tạo chuyên môn bài bản

• Có tinh thần trung thực , trách nhiệm

QUYỀN LỢI CHUNG

- Chế độ bảo hiểm đầy đủ

- Thưởng doanh thu,tết

- Đi du lịch :1 năm / 1 lần

- Môi trường làm việc trẻ trung, thân thiện luôn giúp đỡ nhau trong công việc.

- Có lộ trình thăng tiến rõ ràng xứng đáng với năng lực của từng nhân viên.