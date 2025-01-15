Tuyển Nhân viên mua hàng CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU KỸ NGHỆ Á ĐÔNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 4 ngõ 95/12/9 Hoàng Cầu, Đống Đa, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Nhân viên mua hàng Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

- Thực hiện công việc nhập khẩu hàng hóa nước ngoài.

- Soạn thảo hợp đồng mua, đơn đặt hàng, đàm phán với nhà cung cấp nước ngoài.

- Soạn thảo hồ sơ, làm việc với ngân hàng làm các thủ tục thanh toán: T/T, L/C,...

- Lấy báo giá nhà cung cấp dịch vụ vận tải và theo dõi công nợ.

- Theo dõi tình trạng hàng hóa sau khi đặt hàng.

- Phối hợp với các đơn vị liên quan để khai báo hải quan, thông quan cho hàng hóa.

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp từ cao đẳng trở lên: chuyên ngành quản trị kinh doanh, kinh tế, thương mại hoặc các ngành liên quan

- Có kỹ năng làm việc độc lập, cẩn thận, chăm chỉ, trung thực, nghiêm túc và tự chủ động trong công việc

- Sử dụng thành thạo tiếng anh

- Ưu tiên biết thêm tiếng trung

- Sử dụng thành thạo tin học văn phòng

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU KỸ NGHỆ Á ĐÔNG Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập: Lương thỏa thuận (8-12tr)

- Môi trường trẻ làm việc có tính chuyên nghiệp, năng động, thân thiện và cởi mở

- Được đào tạo hỗ trợ nghiệp vụ từ cơ bản đến chuyên sâu

- Tham gia BHXH, BHYT, BHTN sau khi ký HĐLĐ

- Tham gia công đoàn, nghỉ phép và nghỉ lễ theo quy định nhà nước

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU KỸ NGHỆ Á ĐÔNG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin