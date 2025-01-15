Tuyển Nhân viên mua hàng CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU KỸ NGHỆ Á ĐÔNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên mua hàng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU KỸ NGHỆ Á ĐÔNG
Mức lương
8 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Số 4 ngõ 95/12/9 Hoàng Cầu, Đống Đa, Quận Đống Đa
Mô Tả Công Việc Nhân viên mua hàng Với Mức Lương 8 - 12 Triệu
- Thực hiện công việc nhập khẩu hàng hóa nước ngoài.
- Soạn thảo hợp đồng mua, đơn đặt hàng, đàm phán với nhà cung cấp nước ngoài.
- Soạn thảo hồ sơ, làm việc với ngân hàng làm các thủ tục thanh toán: T/T, L/C,...
- Lấy báo giá nhà cung cấp dịch vụ vận tải và theo dõi công nợ.
- Theo dõi tình trạng hàng hóa sau khi đặt hàng.
- Phối hợp với các đơn vị liên quan để khai báo hải quan, thông quan cho hàng hóa.
Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Tốt nghiệp từ cao đẳng trở lên: chuyên ngành quản trị kinh doanh, kinh tế, thương mại hoặc các ngành liên quan
- Có kỹ năng làm việc độc lập, cẩn thận, chăm chỉ, trung thực, nghiêm túc và tự chủ động trong công việc
- Sử dụng thành thạo tiếng anh
- Ưu tiên biết thêm tiếng trung
- Sử dụng thành thạo tin học văn phòng
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU KỸ NGHỆ Á ĐÔNG Thì Được Hưởng Những Gì
- Thu nhập: Lương thỏa thuận (8-12tr)
- Môi trường trẻ làm việc có tính chuyên nghiệp, năng động, thân thiện và cởi mở
- Được đào tạo hỗ trợ nghiệp vụ từ cơ bản đến chuyên sâu
- Tham gia BHXH, BHYT, BHTN sau khi ký HĐLĐ
- Tham gia công đoàn, nghỉ phép và nghỉ lễ theo quy định nhà nước
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU KỸ NGHỆ Á ĐÔNG
