Tuyển Nhân viên mua hàng Công Ty Cổ Phần Công Nghiệp Yamaguchi Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 8, Tòa Sacombank Lê Đức Thọ, Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Hà Nội, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Nhân viên mua hàng Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

Tiếp nhận yêu cầu nhập hàng từ các bên, nhập dữ liệu đầu vào lên hệ thống.

Lập kế hoạch nhập hàng hóa và thực thi theo tình hình kinh doanh của Công ty và theo yêu cầu của Ban giám đốc.

Tìm kiếm hàng hóa, nhà cung cấp trong nước, đề xuất với cấp trên để lựa chọn nhà cung cấp, đối tác.

Lấy báo giá, làm thủ tục thanh toán, theo dõi công nợ với các NCC.

Mua đúng, đủ loại hàng theo yêu cầu, kiểm soát tiến độ hàng về.

Soạn thảo và ký kết PO/hợp đồng mua hàng.

Quản lý chứng từ mua hàng (hóa đơn, PO/HĐ, biên bản bàn giao...) và hồ sơ liên quan.

Tham gia xây dựng dữ liệu phòng mua.

Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của trưởng bộ phận.

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp cao đẳng trở lên các chuyên ngành liên quan tới kinh tế ( Quản trị kinh doanh, Kế toán,...)

Không yêu cầu kinh nghiệm (có kinh nghiệm là một lợi thế).

Thành thạo vi tính văn phòng: Word, Excel.

Chịu được áp lực cao và tiến độ dòng hàng.

Trung thực, cẩn thận, kiên nhẫn, có tinh thần trách nhiệm cao, tinh thần làm việc nhóm.

Có xu hướng gắn bó với công việc ổn định lâu dài.

Có thể đi làm sau Tết âm lịch 2025

Tại Công Ty Cổ Phần Công Nghiệp Yamaguchi Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Quyền lợi

Được hưởng đầy đủ các quyền lợi về BHXH, BHYT, BHTN, nghỉ phép theo quy định nhà nước.

Được cung cấp bữa trưa miễn phí tại công ty.

Được đào tạo bồi dưỡng nâng cao trình độ, năng lực chuyên môn.

Thưởng các dịp lễ, tết, ngày thành lập công ty, tham quan nghỉ mát hàng năm.

Được làm việc trong môi trường ổn định lâu dài

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Công Nghiệp Yamaguchi Việt Nam

