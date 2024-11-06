Tuyển Thu mua/Mua hàng CÔNG TY TNHH S-TEC VINA làm việc tại Hà Nam thu nhập 12 - 15 Triệu

Mức lương 12 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nam: Đại Cương - Kim Bảng - Hà Nam, Kim Bảng

Mô Tả Công Việc Thu mua/Mua hàng Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

Phụ trách tìm kiếm và lựa chọn Nhà cung cấp

Tìm hiểu giá cả và đàm phán giá

Mua bán vật tư

Phụ trách các thanh toán liên quan NCC

Các công việc khác liên quan

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ưu tiên Nữ. Tốt nghiệp Trung cấp trở lên

Có kinh nghiệm tại vị trí tương đương từ 2 năm trở lên về việc thu mua vật tư cơ khí

Biết tiếng Trung/ tiếng Anh là lợi thế

Tại CÔNG TY TNHH S-TEC VINA Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương thoả thuận theo năng lực

Chế độ đãi ngộ tốt

Môi trường làm việc chuyên nghiệp

Cơ hội thăng tiến cao

Du lịch hàng năm và các chế độ theo Quy định

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH S-TEC VINA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.