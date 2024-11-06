Tuyển Thu mua/Mua hàng CÔNG TY TNHH S-TEC VINA làm việc tại Hà Nam thu nhập 12 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thu mua/Mua hàng Tại CÔNG TY TNHH S-TEC VINA
Mức lương
12 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nam: Đại Cương
- Kim Bảng
- Hà Nam, Kim Bảng
Mô Tả Công Việc Thu mua/Mua hàng Với Mức Lương 12 - 15 Triệu
Phụ trách tìm kiếm và lựa chọn Nhà cung cấp
Tìm hiểu giá cả và đàm phán giá
Mua bán vật tư
Phụ trách các thanh toán liên quan NCC
Các công việc khác liên quan
Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Ưu tiên Nữ. Tốt nghiệp Trung cấp trở lên
Có kinh nghiệm tại vị trí tương đương từ 2 năm trở lên về việc thu mua vật tư cơ khí
Biết tiếng Trung/ tiếng Anh là lợi thế
Tại CÔNG TY TNHH S-TEC VINA Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương thoả thuận theo năng lực
Chế độ đãi ngộ tốt
Môi trường làm việc chuyên nghiệp
Cơ hội thăng tiến cao
Du lịch hàng năm và các chế độ theo Quy định
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH S-TEC VINA
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
