Tuyển Market Research Công ty Cổ phần Công nghệ eUp làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Công ty Cổ phần Công nghệ eUp
Ngày đăng tuyển: 07/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 27/11/2024
Công ty Cổ phần Công nghệ eUp

Market Research

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Market Research Tại Công ty Cổ phần Công nghệ eUp

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 315 Trường Chinh, Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Market Research Với Mức Lương Thỏa thuận

Khảo sát, nghiên cứu và thu thập dữ liệu về khách hàng, đối thủ cạnh tranh, thị trường, xu hướng và các yếu tố ảnh hưởng.
Lập biểu đồ phân tích từ dữ liệu thu thập.
Tiến hành các cuộc khảo sát, phỏng vấn khách hàng để thu thập thông tin.
Phối hợp với các bộ phận liên quan nhằm tiến hành xúc tiến sản phẩm mới theo kế hoạch đã được phê duyệt.
Lập báo cáo tổng kết quá trình nghiên cứu, phân tích, xúc tiến sản phẩm, thị trường, khách hàng, cạnh tranh
Đề xuất giải pháp phát triển sản phẩm và Marketing từ kết quả nghiên cứu thị trường
Nghiên cứu Insight, Từ khóa để đề xuất các Xu hướng, Ý tưởng mới và triển khai nhằm phát huy tối đa hiệu quả Nội dung
Tìm hiểu và nghiên cứu các sản phẩm của Công ty và Đối thủ phục vụ cho công tác xây dựng chiến lược.
Thực hiện các công việc khác theo sự chỉ đạo của quản lý.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học trở lên, chuyên ngành Marketing, Quản trị Kinh doanh, Kinh tế, Tài chính
Có tối thiểu 2 năm kinh nghiệm làm Nghiên cứu Sản phẩm/ Phân tích Thị trường trong ngành Công nghệ Giáo dục/ Mobile App
Tiếng Anh Đọc hiểu và Viết tốt, Ielts 6.5 trở lên hoặc tương đương; ứng dụng được tiếng Anh trong công việc
Phân tích Dữ liệu (Data Analyse) & Sử dụng thành thạo các công cụ phân tích Dữ liệu (Excel, GGsheet, PowerBI,..)
Đam mê nghiên cứu
Kỹ năng giao tiếp và giải quyết vấn đề tốt
Tích cực; trách nhiệm; chịu được áp lực cao trong công việc
Năng động, ham học hỏi, cầu tiến, nghiêm túc và có trách nhiệm trong công việc
Thái độ làm việc nghiêm túc, hòa đồng và vui vẻ với mọi người.

Tại Công ty Cổ phần Công nghệ eUp Thì Được Hưởng Những Gì

1. Chế độ lương, thưởng, thu nhập: Thu nhập cạnh tranh
Cấu trúc Thu nhập: Lương cứng (theo thỏa thuận) + phụ cấp + thưởng dự án
Lương tháng 13.
Đánh giá, xét tăng lương 1 lần/năm theo năng lực.
2. Chế độ phúc lợi:
Được đóng đầy đủ về các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của Nhà nước.
Hàng năm CBNV được tham gia khám sức khỏe định kỳ tại các bệnh viện lớn
Tham gia BHXH sau thử việc, 12 ngày phép năm.
Quà sinh nhật, chính sách thăm hỏi, Chương trình Happy Time, Vinh danh, Ghi nhận, Team building, du lịch định kỳ.
Chính sách thưởng dự án, thưởng KPI, thưởng các dịp Lễ - Tết...
Học miễn phí các sản phẩm ngôn ngữ của công ty.
3. Cơ hội phát triển bản thân
Có cơ hội thử sức trong lĩnh vực công nghệ tiên tiến, hiện đại nhất.
Được thử sức với các dự án hấp dẫn, thử thách đủ lớn trong thị trường trong nước và các thị trường quốc tế.
Được trao quyền để đam mê và sáng tạo.
Cơ hội học hỏi từ các chuyên gia hàng đầu, lãnh đạo và đồng nghiệp ưu tú.
Cơ hội tham gia các khóa đào tạo, trau dồi kỹ năng, chuyên môn để phát triển toàn diện.
Môi trường làm việc trẻ, năng động, nhiều cơ hội thăng tiến, luôn được hỗ trợ bởi Sếp và đồng nghiệp
Văn hóa Tận tâm, Tinh thần đồng đội, Lắng nghe, Chia sẻ được cam kết được thống nhất từ Ban lãnh đạo xuống toàn thể Cán bộ nhân viên - là môi trường lý tưởng để nhân sự trẻ và tài năng được phát triển năng lực bản thân.
Thời gian làm việc: 8h - 17h30, từ thứ 2 - thứ 6

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Công nghệ eUp

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần Công nghệ eUp

Công ty Cổ phần Công nghệ eUp

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tòa nhà Toyota Thanh Xuân, 315 Trường Chinh, Thanh Xuân, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

