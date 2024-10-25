Tuyển Nhân Viên Nhập Khẩu thu nhập 7 - 10 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Mức lương 7 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 35 Tức Mặc, phường Cửa Nam, Hoàn Kiếm

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 7 - 10 Triệu

- Tìm kiếm thông tin nhà cung cấp, thông tin sản phẩm theo yêu cầu của bộ phận Kinh doanh và Ban Giám đốc

- Tối ưu và thực hiện việc mua hàng với các nhà cung cấp trong và ngoài nước

- Làm việc với các cơ quan Nhà nước về các thủ tục mua bán nhập khẩu, xin giấy phép nhập khẩu, công bố, đăng ký hàng hóa xuất nhập khẩu

- Tìm kiếm, đàm phán giá và làm việc với các Forwarder trong các trường hợp thuê vận chuyển và nhập khẩu

- Cập nhật thông tin các hãng sản xuất và sản phẩm lên website

- Hỗ trợ kinh doanh, chuẩn bị hồ sơ sản phẩm cho thầu

- Các công việc khác liên quan đến nhập khẩu thiết bị, dụng cụ, vật tư y tế theo yêu cầu của BGĐ

Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

-Mở rộng cho sinh viên năm 4 hoặc sắp tốt nghiệp trở lên các trường Đại học Ngoại thương, Kinh tế Quốc dân,...

- Tự tin trong tiếng Anh thương mại

- Tin học tốt, khai thác thông tin trên Internet

- Sử dụng thành thạo máy tính và phần mềm văn phòng

- Biết thương lượng, đàm phán là một lợi thế

- Nhanh nhẹn, sức khỏe tốt, trung thực

- Có khả năng làm việc độc lập và quản lý thời gian hiệu quả

- Tinh thần cầu tiến, năng động, trung thực, trách nhiệm cao

- Mong muốn làm việc ổn định, gắn bó lâu dài để phát triển sự nghiệp

Tại Công ty TNHH KIm Hưng Thì Được Hưởng Những Gì

• Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động, trẻ trung, thân thiện

• Mức lương: thoả thuận tuỳ năng lực, kinh nghiệm + lương trách nhiệm + lương hiệu quả + thưởng doanh số

• Được tham gia BHXH đầy đủ theo quy định

• 12 ngày phép/ năm + 1 ngày/năm làm việc

• Thưởng lễ, Tết, tháng lương thứ 13

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH KIm Hưng

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin