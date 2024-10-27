Tuyển Nhân Viên Nhập Liệu Kho thu nhập 8 - 10 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: KCN Long Bình, Biên Hoà

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

Đảm bảo việc giao/nhận hàng, sắp xếp hàng hóa lưu kho theo sự điều động của Thủ kho. Kiểm tra chất lượng hàng hóa khi giao - nhận. Chịu trách nhiệm trước Thủ kho/giám sát kho/Trưởng Phòng kho và giao nhận về công việc được giao. Thực hiên các tiêu chuẩn về sức khỏe và an toàn, PCCC, vệ sinh (5S) và an ninh. Thực hiện bê vác các sản phẩm nặng của điện máy (TV, Tủ lạnh...).

Đảm bảo việc giao/nhận hàng, sắp xếp hàng hóa lưu kho theo sự điều động của Thủ kho.

Kiểm tra chất lượng hàng hóa khi giao - nhận.

Chịu trách nhiệm trước Thủ kho/giám sát kho/Trưởng Phòng kho và giao nhận về công việc được giao.

Thực hiên các tiêu chuẩn về sức khỏe và an toàn, PCCC, vệ sinh (5S) và an ninh.

Thực hiện bê vác các sản phẩm nặng của điện máy (TV, Tủ lạnh...).

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Phẩm chất:

Cẩn thận trong công việc. Có trách nhiệm với công việc, chịu áp lực công việc cao. Chịu khó, cẩn thận, nhanh nhẹn, ngăn nắp, trung thực, năng động. Có khả năng kết nối và tinh thần làm việc theo nhóm nâng cao hiệu quả công việc. Sức khỏe tốt, năng động, chăm chỉ, kỷ luật, cẩn thận, sẵn sàng học hỏi. Tác phong làm việc nghiêm túc, thái độ phục vụ khách hàng chuyên nghiệp giao tiếp lịch sự và nhã nhặn.

Cẩn thận trong công việc.

Có trách nhiệm với công việc, chịu áp lực công việc cao.

Chịu khó, cẩn thận, nhanh nhẹn, ngăn nắp, trung thực, năng động.

Có khả năng kết nối và tinh thần làm việc theo nhóm nâng cao hiệu quả công việc.

Sức khỏe tốt, năng động, chăm chỉ, kỷ luật, cẩn thận, sẵn sàng học hỏi.

Tác phong làm việc nghiêm túc, thái độ phục vụ khách hàng chuyên nghiệp giao tiếp lịch sự và nhã nhặn.

Học vấn:

Tốt nghiệp Trung cấp trở lên.

Kinh nghiệm:

1-2 năm kinh nghiệm nhập liêu hệ thống, Báo cáo bằng Excel.v.v.

Kiến thức liên quan:

Đã từng sử dụng các hệ thống phần mềm quản lý trên máy tính, ưu tiên có kinh nghiệm sử dụng phần mềm quản lý kho. Giỏi các kỹ năng excel, pivot table. Có khả năng làm biểu mẫu báo cáo theo yêu cầu. Kỹ năng giao tiếp. Có kiến thức cơ bản về hàng điện tử (Tủ lạnh, máy giặt, TV, máy điều hòa.v.v.).

Đã từng sử dụng các hệ thống phần mềm quản lý trên máy tính, ưu tiên có kinh nghiệm sử dụng phần mềm quản lý kho.

Giỏi các kỹ năng excel, pivot table.

Có khả năng làm biểu mẫu báo cáo theo yêu cầu.

Kỹ năng giao tiếp.

Có kiến thức cơ bản về hàng điện tử (Tủ lạnh, máy giặt, TV, máy điều hòa.v.v.).

Tại Công ty Cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Thăm khám sức khỏe định kỳ. Thưởng Lễ, Tết. Chương trình team building để kết nối đồng nghiệp.

Thăm khám sức khỏe định kỳ.

Thưởng Lễ, Tết.

Chương trình team building để kết nối đồng nghiệp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin