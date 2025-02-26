Tuyển Nhân viên phân tích kinh doanh Bệnh Viện Quốc Tế Hạnh Phúc làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Bệnh Viện Quốc Tế Hạnh Phúc
Ngày đăng tuyển: 26/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 27/02/2025
Nhân viên phân tích kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên phân tích kinh doanh Tại Bệnh Viện Quốc Tế Hạnh Phúc

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Lầu 5

- Estella Place, 88 Song Hành, P.An Phú, Quận 2, Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Nhân viên phân tích kinh doanh

- Chịu trách nhiệm thực hiện/chuẩn bị các báo cáo quản trị, báo cáo ngân sách / To be responsible for preparing management reports and budgeting reports.
- Thực hiện phân tích các báo cáo quản trị hàng tháng để tư vấn cho Giám đốc tài chính / To analyze monthly management report to give recommendation to CFO.
- Thực hiện theo dõi và phân tích tình hình thực hiện ngân sách / To monitor budget performance and analysis.
- Chuẩn bị phương án kinh doanh cho các dự án đầu tư tài sản mới / To prepare business case for new project or capex investment.
- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Giám đốc tài chính / To do the other jobs under the assignment of CFO

Yêu Cầu Công Việc

- Tốt nghiệp đại học chuyên ngành về Kinh tế, ưu tiên Tài chính và Kế toán / University graduated of Economy especially in Finance or Accounting
- Tiếng Anh thành thạo (nghe, nói, đọc, viết) / Fluency in English (reading, listening, speaking, writing).
- Trình độ vi tính : sử dụng thành thạo các phần mềm Words, Excel, Power point / Computer skills: Word, Excel, Power point.

Quyền Lợi

Cách Thức Ứng Tuyển

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Bệnh Viện Quốc Tế Hạnh Phúc

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Số 18, Đại Lộ Bình Dương, Thị Xã Thuận An, Tỉnh Bình Dương

Chia Sẻ Tin

