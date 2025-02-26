Tuyển Nhân viên phân tích kinh doanh Bệnh Viện Quốc Tế Hạnh Phúc làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên phân tích kinh doanh Tại Bệnh Viện Quốc Tế Hạnh Phúc
- Hồ Chí Minh: Lầu 5
- Estella Place, 88 Song Hành, P.An Phú, Quận 2, Hồ Chí Minh
Mô Tả Công Việc Nhân viên phân tích kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận
- Chịu trách nhiệm thực hiện/chuẩn bị các báo cáo quản trị, báo cáo ngân sách / To be responsible for preparing management reports and budgeting reports.
- Thực hiện phân tích các báo cáo quản trị hàng tháng để tư vấn cho Giám đốc tài chính / To analyze monthly management report to give recommendation to CFO.
- Thực hiện theo dõi và phân tích tình hình thực hiện ngân sách / To monitor budget performance and analysis.
- Chuẩn bị phương án kinh doanh cho các dự án đầu tư tài sản mới / To prepare business case for new project or capex investment.
- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Giám đốc tài chính / To do the other jobs under the assignment of CFO
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Tiếng Anh thành thạo (nghe, nói, đọc, viết) / Fluency in English (reading, listening, speaking, writing).
- Trình độ vi tính : sử dụng thành thạo các phần mềm Words, Excel, Power point / Computer skills: Word, Excel, Power point.
Tại Bệnh Viện Quốc Tế Hạnh Phúc Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Bệnh Viện Quốc Tế Hạnh Phúc
