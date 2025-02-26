Tuyển Nhân viên phân tích kinh doanh Bệnh Viện Quốc Tế Hạnh Phúc làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

- Chịu trách nhiệm thực hiện/chuẩn bị các báo cáo quản trị, báo cáo ngân sách / To be responsible for preparing management reports and budgeting reports.

- Thực hiện phân tích các báo cáo quản trị hàng tháng để tư vấn cho Giám đốc tài chính / To analyze monthly management report to give recommendation to CFO.

- Thực hiện theo dõi và phân tích tình hình thực hiện ngân sách / To monitor budget performance and analysis.

- Chuẩn bị phương án kinh doanh cho các dự án đầu tư tài sản mới / To prepare business case for new project or capex investment.

- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Giám đốc tài chính / To do the other jobs under the assignment of CFO