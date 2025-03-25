Tuyển Nhân viên phân tích kinh doanh FE CREDIT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 25 Triệu

MỤC TIÊU:

• Nắm vững về số liệu kinh doanh và phân tích thông tin thị trường để đưa ra các đề xuất phù hợp với yếu tố thương mai nhằm tạo ra các chiến lược kinh doanh phù hợp cho Khối Bán Hàng Tại Điểm Giới Thiệu Dịch Vụ

• Tập trung vào chiến dịch bán hàng hiện có và thí điểm, dự báo số liệu kinh doanh cũng như hỗ trợ phối hợp với các phòng ban khác để hoàn thành mục tiêu của Công ty đồng thời tuân thủ các quy định và quy trình mà Công ty đưa ra.

TRÁCH NHIỆM CHÍNH

1. Quản lý báo cáo kinh Doanh theo ngày, tuần, tháng, năm cho tất cả các chiến dịch bán hàng hiện có cũng như các chương trình thí điểm

- Phụ trách đánh giá năng suất và hiệu quả hoạt động của Khối Bán Hàng Tại Điểm Giới Thiệu Dịch Vụ

2. Phân tích chuyên sâu các vấn đề hiện có và đề xuất các chương trình để tăng doanh số bán hàng

Xây dựng/đề xuất các giải pháp để tăng tỉ lệ quy đổi (nếu có)

3. Đưa ra các đề xuất điều chỉnh hoặc sửa đổi các chiến lược quảng cáo để cải thiện doanh số và lợi nhuận

4. Tham dự các cuộc họp chiến lược bán hàng cho nhân viên để giải thích xu hướng bán hàng và các chiến lược mới