Tuyển Chuyên viên pháp chế CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VẠN THUẬN HOLDINGS làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Xuân Tảo, Bắc Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Chuyên viên pháp chế Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Xây dựng và quản lý hồ sơ pháp lý, hồ sơ năng lực của Công ty;

Tham gia soạn thảo hợp đồng, văn bản, hồ sơ giao dịch. Kiểm soát tính pháp lý đối với các văn bản, hợp đồng do Công ty ban hành, ký kết;

Chịu trách nhiệm thực hiện các thủ tục liên quan đến các hồ sơ, thủ tục như thành lập, thay đổi đăng ký doanh nghiệp, đăng ký biến động đất đai, đăng ký nhãn hiệu, các giấy phép và các vấn đề pháp lý khác;

Chịu trách nhiệm kiểm tra pháp lý, tính hợp pháp cho tất cả các giao dịch của Công ty, đảm bảo mọi thủ tục, quy trình hoạt động của Công ty hợp pháp;

Nghiên cứu, tìm hiểu, cập nhật thường xuyên và liên tục các thông tin mới nhất về pháp luật cho Ban Lãnh đạo

Thực hiện hoặc phối hợp với các phòng, ban liên quan trong việc tư vấn, lập, xây dựng, thẩm định và sửa đổi các văn bản và hồ sơ nội bộ như Điều lệ, Nội quy, quy chế, quy trình và các hồ sơ pháp lý nội bộ nhằm đảm bảo thực hiện theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Lao động, cùng các quy định khác của Nhà nước;

Các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Độ tuổi từ 30 trở lên.

Ưu tiên tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Luật.

Kinh nghiệm từ 3 năm trong lĩnh vực pháp chế hoặc tư vấn pháp luật.

Hiểu biết sâu rộng về Luật Doanh nghiệp, Luật Lao động, Luật Thương mại và các quy định pháp lý khác liên quan đến hoạt động kinh doanh.

Kỹ năng soạn thảo hợp đồng, văn bản tốt.

Khả năng giao tiếp, phân tích và giải quyết vấn đề tốt.

Cẩn thận, tỉ mỉ, có trách nhiệm với công việc. Sử dụng thành thạo tin học văn phòng.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VẠN THUẬN HOLDINGS Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương 10-15 triệu/tháng

Hỗ trợ ăn trưa tại Công ty.

Được hưởng các chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của Nhà nước.

Được hưởng các mức thưởng và các chế độ nghỉ lễ Tết...theo quy định của công ty.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, trẻ trung, đồng nghiệp vui vẻ,thân thiện. Được đào tạo, hướng dẫn để nhanh chóng nắm bắt công việc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VẠN THUẬN HOLDINGS

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin