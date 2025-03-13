Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN WIN WIN làm việc tại Bình Dương thu nhập Đến 20 Triệu

Mức lương Đến 20 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Bình Dương: - SỐ 2 đường D9, Chánh Nghĩa, Thủ Dầu Một, Thành phố Thủ Dầu Một

Kế toán tổng hợp

Thực hiện công việc ghi sổ kế toán theo sự phân công của Trưởng phòng và chịu sự giám sát, soát xét chuyên môn của cấp trên trong việc cung cấp dịch vụ;

Công việc chi tiết bao gồm

Thực hiện nhập liệu từ chứng từ;

Làm các loại báo cáo tháng: Báo cáo thuế VAT, TNCN;

Hạch toán các nghiệp vụ kế toán tổng hợp;

Tập hợp chi phí tính giá thành sản phẩm;

Kết chuyển và lập báo cáo tài chính;

Hoàn thành sản phẩm chuyển giao cho cấp quản lý soát xét.

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Kế toán;

Không cần kinh nghiệm, chỉ cần yêu thích công việc kế toán;

Trình bày và giao tiếp lưu loát, rõ ràng, dễ hiểu;

Kỹ năng khác: kỷ năng làm việc nhóm, giao tiếp tốt.

Được làm việc trong môi trường thân thiện, chuyên nghiệp và ổn định;

Tại CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN WIN WIN Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương, thưởng theo năng lực

- Tham gia đầy đủ bảo hiểm và các chế độ khác theo Luật.

- Tham gia du lịch/teambuilding, year end party,…

- Được làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động, có nhiều cơ hội thăng tiến;

- Được tham gia vào diễn đàn tư vấn chuyên sâu trong nội bộ ngành dưới sự tham vấn của cố vấn thuế cao cấp;

- Được trao đổi chuyển môn ở các lĩnh vực liên quan như Luật, Hải quan, Pháp lý với các Công ty thành viên của Tập đoàn và các Công ty liên kết của Tập đoàn;

- Được tham gia đào tạo định kỳ do Công ty tổ chức;

- Được Ban Giám đốc góp ý, định hướng và tạo điều kiện phát triển.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN WIN WIN

