Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Nhật Minh TT làm việc tại Bình Dương thu nhập 12 - 25 Triệu

Công Ty Cổ Phần Nhật Minh TT
Ngày đăng tuyển: 14/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 14/04/2025
Công Ty Cổ Phần Nhật Minh TT

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty Cổ Phần Nhật Minh TT

Mức lương
12 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Bình Dương:

- Lô A4, Đường số 1, KCN Dệt may Bình An, Bình Thắng, Dĩ An , Bình Dương, Thị xã Dĩ An

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 12 - 25 Triệu

1. Business Analyst (BA)cho Dự Án Smart Home (BLE, IoT) có nhiệm vụ làm việc với khách hàng, đội ngũ kỹ thuật và các bên liên quan để thu thập, phân tích yêu cầu cho hệ thống Smart Home.
2. Viết tài liệu đặc tả yêu cầu nghiệp vụ (BRD, SRS, User Stories, Use Cases) cho ứng dụng di động kết nối với thiết bị IoT qua BLE, MQTT, WebSocket.
3. Xây dựng wireframes, mockups, prototypes để minh họa luồng hoạt động của ứng dụng.
4. Phối hợp với đội phát triển phần mềm để đảm bảo sản phẩm đáp ứng đúng yêu cầu đề ra.
5. Kiểm tra và đánh giá hệ thống, đề xuất các giải pháp cải thiện UI/UX và hiệu suất ứng dụng.
6. Theo dõi tiến độ, hỗ trợ kiểm thử (UAT) và đảm bảo các tính năng được triển khai đúng theo yêu cầu.
7. Đào tạo và hướng dẫn người dùng về cách sử dụng ứng dụng.
8. Cập nhật tài liệu, báo cáo tiến độ và các thay đổi liên quan đến dự án.

Với Mức Lương 12 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

-Tốt nghiệp Đại học trở lên trong các ngành Công nghệ thông tin, Kinh tế, Quản lý hệ thống thông tin hoặc các ngành liên quan.
- Kinh nghiệm:
+ Tối thiểu 1-2 năm kinh nghiệm ở vị trí Business Analyst hoặc tương đương.
+ Có kinh nghiệm làm việc với dự án Mobile App, IoT, Smart Home, BLE là một lợi thế.
+ Hiểu biết về RESTful API, WebSocket, MQTT, các giao thức giao tiếp thiết bị IoT.
+ Có kinh nghiệm với SQL, NoSQL, biết cách truy vấn dữ liệu là một lợi thế. Sử dụng tốt các công cụ hỗ trợ phân tích và thiết kế như Jira, Confluence, Figma, Microsoft Visio, Lucidchart. Có khả năng viết tài liệu yêu cầu chi tiết và logic.
- Kỹ năng mềm:
+ Tư duy phân tích, giải quyết vấn đề tốt. Giao tiếp, làm việc nhóm hiệu quả, trình bày ý tưởng rõ ràng.
+ Chủ động, cẩn thận, có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc. Có khả năng làm việc độc lập và chịu được áp lực.

Tại Công Ty Cổ Phần Nhật Minh TT Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương đánh giá theo năng lực
- Thưởng Tết, thâm niên, chuyên cần
- Môi trường làm việc năng động, sáng tạo và thăng tiến
- Hỗ trợ Cơm tại căn tin công ty
- Phép năm theo quy định của luật
- Đóng bảo hiểm xã hội sau khi ký HĐLĐ
- Chế độ phúc lợi: Qùa sinh nhật, lễ tết, 8/3, 20/10, Quốc tế thiếu nhi, Tết Trung thu,...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Nhật Minh TT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Nhật Minh TT

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 30/5A ấp Đông Lân, Xã Bà Điểm, Huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

