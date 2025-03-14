Tuyển Chuyên viên tuyển dụng CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM VÀ NƯỚC GIẢI KHÁT NAM VIỆT Pro Company làm việc tại Bình Dương thu nhập 10 - 18 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM VÀ NƯỚC GIẢI KHÁT NAM VIỆT Pro Company
Ngày đăng tuyển: 14/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 12/04/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM VÀ NƯỚC GIẢI KHÁT NAM VIỆT Pro Company

Chuyên viên tuyển dụng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chuyên viên tuyển dụng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM VÀ NƯỚC GIẢI KHÁT NAM VIỆT Pro Company

Mức lương
10 - 18 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Bình Dương: 994/1C, Đường Nguyễn Thị Minh Khai, Khu phố Tân Thắng, Phường Tân Bình, Dĩ An, Thị xã Dĩ An

Mô Tả Công Việc Chuyên viên tuyển dụng Với Mức Lương 10 - 18 Triệu

Tìm kiếm nguồn thông tin ứng viên từ nhiều kênh tuyển dụng khác nhau
Đăng bài tuyển dụng trên mạng, zalo. ..
Đánh giá, sảng lọc hồ sơ ứng viên, liên hệ và sắp xếp lịch phong vấn.
Tiếp nhận thông tin yêu cầu tuyển dụng từ các Bộ Phận.
Báo cáo biến động nhân sự (số lượng tuyển dụng, nghỉ việc hàng ngày)
Theo dõi định biên nhân sự, đối chiếu biến động nhân sự để lên kế hoạch tuyển dụng
Trao đổi, làm việc với đơn vị cung ứng lao động để tiếp nhận lao động đúng theo yêu cầu của Công ty. Thu thập theo dõi thông tin ứng viên, đánh giá sơ bộ năng lực, kinh nghiệm làm việc và thái độ.
Thực hiện các thủ tục: Kiểm tra hồ sơ, phổ biến nội quy, chính sách và các thông tin cần thiết trước khi nhận việc.

Với Mức Lương 10 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu cầu 5 năm kinh nghiệm vị trí tương đương. Ưu tiên có ứng viên có kinh nghiệm làm việc Headhunt
Biết định biên nhân sự, biết các báo cáo đo lường hiệu quả tuyển dụng là một lợi thế.
Tinh thần quyết liệt, không ngại khó khăn. Giao tiếp tốt, ngoại hình gọn gàng, chỉn chu.
Biết cách tạo nguồn và kỹ năng khai thác phỏng vấn tốt.
Sử dụng thành thạo và đa dạng nguồn tuyển dụng như Website tuyển dụng, linkedIn, mạng xã hội,...
Biết cách tổ chức sắp xếp công việc .

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM VÀ NƯỚC GIẢI KHÁT NAM VIỆT Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập từ 10-18 triệu, có thỏa thuận theo năng lực của ứng viên.
Đào tạo phát triển theo từng cấp bậc liên tục.
Cơ chế thăng tiến rõ ràng, được đo lường cụ thể theo tháng/quý.
Được tham gia và hưởng chế độ BHXH theo quy định.
Du lịch và các khoản thưởng khác theo tình hình tài chính công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM VÀ NƯỚC GIẢI KHÁT NAM VIỆT Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM VÀ NƯỚC GIẢI KHÁT NAM VIỆT Pro Company

CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM VÀ NƯỚC GIẢI KHÁT NAM VIỆT Pro Company

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: 994/1C NGuyễn Thị Minh Khai, khu phố Tân Thắng, phường Tân Bình, thành phố DĨ An, tỉnh Bình Dương

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

