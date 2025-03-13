Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Một Thành Viên Wacontre làm việc tại Bình Dương thu nhập 12 - 15 Triệu

- Liên lạc với khách hàng, thu thập thông tin và nguyện vọng của khách hàng, báo cáo cấp trên và triển khai nội bộ.

- Tìm kiếm khách hàng và thăm viếng khách hàng

- Thông tin đến khách hàng và phối hợp các bộ phận xúc tiến đề án trong phạm vi hoạt động VA/VE; CIM 0.8

- Tiếp nhận và quản lý các thay đổi thiết kế

- Quản lý việc thay đổi giá bán

- Tiếp nhận, triển khai và quản lý các yêu cầu thử nghiệm từ khách hàng

- Báo giá sản phẩm mới, quản lý đơn đặt hàng sản phẩm mới

- Lập và quản lý bản kế hoạch chuẩn bị sản xuất (kế hoạch lớn) cho sản phẩm mới

- Quản lý doanh thu, lập các báo cáo liên quan đến dự báo doanh thu và doanh thu thực tế

- Thu thập thông tin và triển khai nội bộ. Bao gồm xu hướng của sản phẩm hiện tại, thông tin sản phẩm mới

- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên