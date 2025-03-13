Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Một Thành Viên Wacontre làm việc tại Bình Dương thu nhập 12 - 15 Triệu

Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Một Thành Viên Wacontre làm việc tại Bình Dương thu nhập 12 - 15 Triệu

Công Ty TNHH Một Thành Viên Wacontre
Ngày đăng tuyển: 13/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 13/04/2025
Công Ty TNHH Một Thành Viên Wacontre

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty TNHH Một Thành Viên Wacontre

Mức lương
12 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Bình Dương:

- Visip 1, Bình Dương, Huyện Tân Uyên

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

- Liên lạc với khách hàng, thu thập thông tin và nguyện vọng của khách hàng, báo cáo cấp trên và triển khai nội bộ.
- Tìm kiếm khách hàng và thăm viếng khách hàng
- Thông tin đến khách hàng và phối hợp các bộ phận xúc tiến đề án trong phạm vi hoạt động VA/VE; CIM 0.8
- Tiếp nhận và quản lý các thay đổi thiết kế
- Quản lý việc thay đổi giá bán
- Tiếp nhận, triển khai và quản lý các yêu cầu thử nghiệm từ khách hàng
- Báo giá sản phẩm mới, quản lý đơn đặt hàng sản phẩm mới
- Lập và quản lý bản kế hoạch chuẩn bị sản xuất (kế hoạch lớn) cho sản phẩm mới
- Quản lý doanh thu, lập các báo cáo liên quan đến dự báo doanh thu và doanh thu thực tế
- Thu thập thông tin và triển khai nội bộ. Bao gồm xu hướng của sản phẩm hiện tại, thông tin sản phẩm mới
- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam/Nữ, dưới 30 tuổi
- Tốt nghiệp ĐH
- Ko yêu cầu kinh nghiệm nhưng có mindset sale
- Tiếng Nhật giao tiếp tốt, N2 trở lên (bắt buộc có bằng JLPT N2), ưu tiên biết thêm tiếng Anh
- Sử dụng tin học văn phòng (excell, power point, outlook)
- Teamwork
- Có thể đi công tác (nếu có)

Tại Công Ty TNHH Một Thành Viên Wacontre Thì Được Hưởng Những Gì

- SALARY: Nego (around 600$ NET + PHỤ CẤP)
SALARY:
- WORKING TIME: Thứ 2 - Thứ 7：7:30-16:15, Thứ 7 làm việc cách tuần
WORKING TIME:

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Một Thành Viên Wacontre

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Một Thành Viên Wacontre

Công Ty TNHH Một Thành Viên Wacontre

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 57 Nguyễn Văn Giai, Đa Kao, Quận 1, Hồ Chí Minh, Việt Nam

