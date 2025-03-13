Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Dịch Vụ Thương Mại Và Đầu Tư Tùng Cát làm việc tại Bình Dương thu nhập 7 - 20 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty TNHH Dịch Vụ Thương Mại Và Đầu Tư Tùng Cát
Mức lương
7 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Bình Dương:
- Shophouse B1.01.11 Chung cư Opal Boulevard, Kha Vạn Cân, Phường An Bình, Tp Dĩ An, tỉnh Bình Dương, Thị xã Dĩ An
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 7 - 20 Triệu
• Phụ trách tiếp thị và kinh doanh các sản phẩm nha khoa
• Phát triển và tìm kiếm khách hàng mới
• Thu thập thông tin thị trường, cập nhật các sản phẩm và hoạt động của đối thủ cạnh tranh
• Lập kế hoạch kinh doanh, tiếp thị sản phẩm để đạt được chỉ tiêu kinh doanh đề ra
• Thực hiện các công việc khác theo chỉ thị của cấp trên
Với Mức Lương 7 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
• Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học
• Kinh nghiệm: 1 năm trở lên
• Yêu thích công việc kinh doanh.
• Có lòng đam mê với công việc bán hàng.
• Có sự yêu thích với các sản phẩm thiết bị nha khoa, y tế,...
Tại Công Ty TNHH Dịch Vụ Thương Mại Và Đầu Tư Tùng Cát Thì Được Hưởng Những Gì
• Thu nhập: lcb 7-10 triệu + % hh. Thu nhập dao động: 7-20 triệu
• Lương tháng 13 + Thưởng doanh thu theo kết quả kinh doanh của công ty
• Được hỗ trợ công tác phí
• Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo luật định
Thời gian làm việc:
• Thứ 2 đến Thứ 6 (Từ 08:00 đến 17:30)
• Thứ 7 (Từ 08:00 đến 12:00)
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Dịch Vụ Thương Mại Và Đầu Tư Tùng Cát
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
