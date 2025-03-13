Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Dịch Vụ Thương Mại Và Đầu Tư Tùng Cát làm việc tại Bình Dương thu nhập 7 - 20 Triệu

Mức lương 7 - 20 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Bình Dương: - Shophouse B1.01.11 Chung cư Opal Boulevard, Kha Vạn Cân, Phường An Bình, Tp Dĩ An, tỉnh Bình Dương, Thị xã Dĩ An

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 7 - 20 Triệu

• Phụ trách tiếp thị và kinh doanh các sản phẩm nha khoa

• Phát triển và tìm kiếm khách hàng mới

• Thu thập thông tin thị trường, cập nhật các sản phẩm và hoạt động của đối thủ cạnh tranh

• Lập kế hoạch kinh doanh, tiếp thị sản phẩm để đạt được chỉ tiêu kinh doanh đề ra

• Thực hiện các công việc khác theo chỉ thị của cấp trên

Với Mức Lương 7 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học

• Kinh nghiệm: 1 năm trở lên

• Yêu thích công việc kinh doanh.

• Có lòng đam mê với công việc bán hàng.

• Có sự yêu thích với các sản phẩm thiết bị nha khoa, y tế,...

Tại Công Ty TNHH Dịch Vụ Thương Mại Và Đầu Tư Tùng Cát Thì Được Hưởng Những Gì

• Thu nhập: lcb 7-10 triệu + % hh. Thu nhập dao động: 7-20 triệu

• Lương tháng 13 + Thưởng doanh thu theo kết quả kinh doanh của công ty

• Được hỗ trợ công tác phí

• Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo luật định

Thời gian làm việc:

• Thứ 2 đến Thứ 6 (Từ 08:00 đến 17:30)

• Thứ 7 (Từ 08:00 đến 12:00)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Dịch Vụ Thương Mại Và Đầu Tư Tùng Cát

