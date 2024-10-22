Tuyển Biên phiên dịch Công ty TNHH KMW Việt Nam làm việc tại Hà Nam thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nam: Lô C, KCN Đồng Văn I, Yên Bắc, Duy Tiên, Duy Tiên

Biên phiên dịch

- Thực hiện phiên dịch giữa quản lý người Hàn – Việt

- Thực hiện phiên dịch cho sếp, dịch họp, dịch tài liệu của bộ phận kỹ thuật

- Thực hiện phiên dịch tài liệu liên quan đến kỹ thuật

Yêu Cầu Công Việc

- Tốt nghiệp đại học chuyên ngành tiếng Hàn

- Sử dụng thành thạo 4 kỹ năng: nghe, nói, đọc, viết

- Có xe đưa đón Hà Nội - Hà Nam

Tại Công ty TNHH KMW Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương, thưởng và các chế độ trợ cấp hấp dẫn: được đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp ngay từ tháng thử việc

- Thưởng sinh nhật, Tết trung thu, 8/3, 20/10...

- Được nghỉ hè tối đa 1 tuần/năm và hưởng 100% lương;

- Nhiều cơ hội thăng tiến và thử thách.

- Môi trường làm việc hiện đại, năng động, chuyên nghiệp, sạch sẽ.

- Thủ tục nhận việc nhanh chóng, được ký hợp đồng dài hạn;

- Nhiều hoạt động văn hóa-văn nghệ, thể dục-thể thao, vui chơi-giải trí.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH KMW Việt Nam

