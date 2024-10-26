Tuyển Sản xuất CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VINATECH VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 12 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VINATECH VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 26/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 04/11/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VINATECH VIỆT NAM

Sản xuất

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sản xuất Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VINATECH VIỆT NAM

Mức lương
9 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: KCN Tân Phú Trung, Củ Chi

Mô Tả Công Việc Sản xuất Với Mức Lương 9 - 12 Triệu

- Kiểm soát chất lượng nguyên liệu đầu vào.
- Báo cáo chất lượng cho trưởng bộ phận
- Được quyền đình chỉ việc sử dụng nếu có phát sinh vấn đề.
- Kiểm tra, giám sát chất lượng sản phẩm trong các công đoạn và thành phẩm theo tiêu chuẩn kiểm tra. Đảm bảo sản phẩm được kiểm soát 100%.
- Kết hợp với bộ phận sản xuất xử lý dứt điểm các lỗi không phù hợp, tìm ra nguyên nhân, đề xuất các giải pháp nhằm cải tiến chất lượng.
- Cập nhật các tiêu chuẩn, quy trình, phương pháp Kiểm tra mới.
Địa điểm làm việc: Lô C2-7, đường N7, KCN Tân Phú Trung, Củ Chi, HCM.

Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Trung cấp/Cao đẳng/Đại học các chuyên ngành Cơ khí chế tạo, Kiểm soát chất lượng,...
- Biết sử dụng thành thạo các loại dụng cụ đo lường, đọc và phân tích kết quả đo.
- Đọc được bản vẽ 2D
- Có 01 năm kinh nghiệm làm QC trong các công ty sản xuất và QC trong lĩnh vực sản xuất kim loại là một lợi thế.
- Trung thực, cẩn thận, tỉ mỉ, chịu khó, cầu tiến.
- Đi được 2 ca.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VINATECH VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Thử việc: Thời gian thử việc: 2 tháng (Có thể kết thúc sớm nếu ứng viên làm tốt) Thời gian làm việc: Làm việc từ thứ 2 - thứ 7 hằng tuần Cơ hội huấn luyện: - Cơ hội tham gia các khóa đào tạo nâng cao kiến thức và kỹ năng chuyên môn Đồng nghiệp: - Môi trường làm việc trẻ trung, năng động - Đội ngũ quản lý tận tình, hòa đồng
Ngày nghỉ: - Nghỉ phép năm, lễ tết theo quy định - Du lịch hàng năm
Phúc lợi: - Thưởng Lễ - Tết, sinh nhật, hiếu - hỷ,... - Thưởng lương tháng 13 + Kết quả kinh doanh - Thưởng Kaizen - 5S - Xét tăng lương định kỳ hằng năm
Phụ cấp khác :- Bao cơm trưa và tăng ca

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VINATECH VIỆT NAM

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VINATECH VIỆT NAM

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Số 23- D, khu nhà ở thấp tầng ô đất A10, khu đô thị Nam Trung Yên, Phường Yên Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

