Tuyển Sản xuất CÔNG TY TNHH DTC WORLD làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Quận 1

Mô Tả Công Việc Sản xuất Với Mức Lương Thỏa thuận

50% Công việc QC:

Thực hiện kiểm tra chất lượng các mặt hàng quà tặng, POSM và các sản phẩm liên quan theo yêu cầu của công ty.

Kiểm soát và theo dõi quy trình kiểm tra chất lượng từ xa với các đối tác sản xuất và cung cấp.

Tham gia xây dựng và đề xuất các tiêu chuẩn QC đặc thù cho mặt hàng quà tặng và POSM để đảm bảo chất lượng và tính thẩm mỹ của sản phẩm.

Báo cáo kết quả kiểm tra QC định kỳ để đánh giá hiệu suất và đề xuất cải tiến quy trình.

Đảm bảo sản phẩm đạt tiêu chuẩn chất lượng theo yêu cầu trước khi xuất hàng.

50% Công việc Logistics:

Quản lý việc giao nhận hàng hóa nội bộ và quốc tế, đặc biệt là đối với các mặt hàng quà tặng, POSM.

Xử lý các thủ tục giao nhận hàng xuất nhập khẩu quốc tế, bao gồm làm việc với hải quan, đơn vị vận chuyển và các đối tác quốc tế.

Đảm bảo quá trình vận chuyển các mặt hàng quà tặng, POSM diễn ra đúng thời gian, địa điểm theo yêu cầu.

Báo cáo kết quả hoạt động Logistics, đo lường hiệu quả làm việc và phân tích chi phí để đề xuất các giải pháp tối ưu hóa chi phí vận hành.

Phối hợp với các bộ phận liên quan để đảm bảo quy trình giao nhận và xuất nhập khẩu quốc tế diễn ra suôn sẻ.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm làm QC, Logistics hoặc trong lĩnh vực quà tặng, POSM là một lợi thế.

Nhanh nhẹn, có khả năng học hỏi và tiếp thu nhanh.

Kỹ năng giao tiếp tốt, chủ động trong công việc.

Hiểu biết về các mặt hàng quà tặng, POSM và quy trình kiểm soát chất lượng trong lĩnh vực này là một ưu tiên.

Hiểu biết cơ bản về các thủ tục và quy trình xuất nhập khẩu quốc tế.

Kỹ năng phân tích và tổng hợp báo cáo, đặc biệt trong lĩnh vực QC và Logistics.

Có khả năng làm việc nhóm và chịu được áp lực công việc.

Sử dụng thành thạo các công cụ tin học văn phòng (Word, Excel).

Tiếng anh giao tiếp cơ bản

Tại CÔNG TY TNHH DTC WORLD Thì Được Hưởng Những Gì

SHUI on full salary

13th month salary

Performance bonus

Salary review once a year

PVI personal insurance

14 days annual leave and 10 days medical leave

Training course

