Tuyển Video Editor CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THỊNH HƯNG HOLDINGS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THỊNH HƯNG HOLDINGS
Ngày đăng tuyển: 22/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 22/06/2025
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THỊNH HƯNG HOLDINGS

Video Editor

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Video Editor Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THỊNH HƯNG HOLDINGS

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 116

- 118 Trần Quý, Phường 7, Quận 11, Quận 11

Mô Tả Công Việc Video Editor Với Mức Lương Thỏa thuận

Lên ý tưởng và kế hoạch: Xác định nội dung, phong cách và thông điệp của video trước khi bắt đầu chỉnh sửa.
Lên ý tưởng và kế hoạch:
Chỉnh sửa và biên tập: Cắt ghép, điều chỉnh màu sắc, âm thanh, hiệu ứng để tạo ra sản phẩm cuối cùng chất lượng cao.
Chỉnh sửa và biên tập:
Thiết kế hình ảnh và hiệu ứng: Sử dụng phần mềm chuyên dụng để thêm hiệu ứng hình ảnh, đồ họa động, và các yếu tố sáng tạo khác.
Thiết kế hình ảnh và hiệu ứng:
Định hướng nội dung: Đảm bảo video có bố cục hợp lý, nhịp độ phù hợp và truyền tải đúng thông điệp.
Định hướng nội dung:
Graphic Designer: Nắm biết cơ bản về thiết kế để có thể hỗ trợ thêm công việc.
Graphic Designer:

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Thành thạo phần mềm chỉnh sửa video (Adobe Premiere, Final Cut Pro, DaVinci Resolve, v.v.).
Hiểu biết về kỹ thuật dựng phim, hiệu ứng hình ảnh, âm thanh.
Khả năng sáng tạo, tư duy hình ảnh tốt.
Kỹ năng làm việc nhóm và giao tiếp hiệu quả.
Yêu cầu ít nhất 3 năm kinh nghiệm ở vị trí ứng tuyển.

Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THỊNH HƯNG HOLDINGS Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: thỏa thuận theo năng lực.
Thưởng tháng 13, 14 + thưởng cuối năm, lễ tết, sinh nhật,...
Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, cơ hội thăng tiến
Được đi du lịch hằng năm.
Được hưởng các chế độ phúc lợi đặc biệt: sinh nhật, ốm đau.
Được hưởng các chính sách theo quy định của nhà nước: BHXH, BHYT, BHTN, chế độ ốm đau thai sản.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THỊNH HƯNG HOLDINGS

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THỊNH HƯNG HOLDINGS

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THỊNH HƯNG HOLDINGS

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 116-118 Trần Quý, Phường 7, Quận 11, TP Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

