Tuyển Video Editor CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THỊNH HƯNG HOLDINGS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 116 - 118 Trần Quý, Phường 7, Quận 11, Quận 11

Mô Tả Công Việc Video Editor Với Mức Lương Thỏa thuận

Lên ý tưởng và kế hoạch: Xác định nội dung, phong cách và thông điệp của video trước khi bắt đầu chỉnh sửa.

Chỉnh sửa và biên tập: Cắt ghép, điều chỉnh màu sắc, âm thanh, hiệu ứng để tạo ra sản phẩm cuối cùng chất lượng cao.

Thiết kế hình ảnh và hiệu ứng: Sử dụng phần mềm chuyên dụng để thêm hiệu ứng hình ảnh, đồ họa động, và các yếu tố sáng tạo khác.

Định hướng nội dung: Đảm bảo video có bố cục hợp lý, nhịp độ phù hợp và truyền tải đúng thông điệp.

Graphic Designer: Nắm biết cơ bản về thiết kế để có thể hỗ trợ thêm công việc.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Thành thạo phần mềm chỉnh sửa video (Adobe Premiere, Final Cut Pro, DaVinci Resolve, v.v.).

Hiểu biết về kỹ thuật dựng phim, hiệu ứng hình ảnh, âm thanh.

Khả năng sáng tạo, tư duy hình ảnh tốt.

Kỹ năng làm việc nhóm và giao tiếp hiệu quả.

Yêu cầu ít nhất 3 năm kinh nghiệm ở vị trí ứng tuyển.

Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THỊNH HƯNG HOLDINGS Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: thỏa thuận theo năng lực.

Thưởng tháng 13, 14 + thưởng cuối năm, lễ tết, sinh nhật,...

Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, cơ hội thăng tiến

Được đi du lịch hằng năm.

Được hưởng các chế độ phúc lợi đặc biệt: sinh nhật, ốm đau.

Được hưởng các chính sách theo quy định của nhà nước: BHXH, BHYT, BHTN, chế độ ốm đau thai sản.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THỊNH HƯNG HOLDINGS

