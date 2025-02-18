Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng Công Ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Thiên Thuận Phát làm việc tại Hải Dương thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hải Dương: Kinh Môn, Hải Dương, Thành phố Hải Dương

Mô Tả Công Việc Nhân viên quản lý chất lượng Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

- Xây dựng quy trình kiểm tra chất lượng của các loại: Nguyên vật liệu đầu vào, bán thành phẩm các công đoạn và sản phẩm đầu ra của quá trình sản xuất

- Quản lý chất lượng các sản phẩm kẹo.

- Quản lý chi phí sản xuất.

- Giám sát các hoạt động sản xuất của nhà máy SX kẹo .

- Quản lý chất lượng NVL đầu vào của nhà máy

- Tham gia vận hành hệ thống ATTP theo tiêu chuẩn ISO 22000

- Trình độ, bằng cấp: tốt nghiệp đại học, cao đẳng chuyên ngành về Công nghệ thực phẩm.

- Yêu cầu về kiến thức:

+ Có kiến thức về chế biến thực phẩm, quản lý chất lượng.

+ Có kiến thức và kinh nghiệm vận hành hệ thống quản lý chất lượng theo TC ISO 22000

+ Có kiến thức về tin học + ngoại ngữ.

- Yêu cầu về kỹ năng:

