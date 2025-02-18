Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng Công Ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Thiên Thuận Phát làm việc tại Hải Dương thu nhập 10 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên quản lý chất lượng Tại Công Ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Thiên Thuận Phát
Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hải Dương: Kinh Môn, Hải Dương, Thành phố Hải Dương
Mô Tả Công Việc Nhân viên quản lý chất lượng Với Mức Lương 10 - 15 Triệu
- Xây dựng quy trình kiểm tra chất lượng của các loại: Nguyên vật liệu đầu vào, bán thành phẩm các công đoạn và sản phẩm đầu ra của quá trình sản xuất
- Quản lý chất lượng các sản phẩm kẹo.
- Quản lý chi phí sản xuất.
- Giám sát các hoạt động sản xuất của nhà máy SX kẹo .
- Quản lý chất lượng NVL đầu vào của nhà máy
- Tham gia vận hành hệ thống ATTP theo tiêu chuẩn ISO 22000
Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Trình độ, bằng cấp: tốt nghiệp đại học, cao đẳng chuyên ngành về Công nghệ thực phẩm.
- Yêu cầu về kiến thức:
+ Có kiến thức về chế biến thực phẩm, quản lý chất lượng.
+ Có kiến thức và kinh nghiệm vận hành hệ thống quản lý chất lượng theo TC ISO 22000
+ Có kiến thức về tin học + ngoại ngữ.
- Yêu cầu về kỹ năng:
Tại Công Ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Thiên Thuận Phát Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Thiên Thuận Phát
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
