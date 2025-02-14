Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng Công Ty TNHH Taishodo Việt Nam làm việc tại Hải Dương thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hải Dương: Lô XN36, KCN Đại An, P.Tứ Minh, TP Hải Dương, Thành phố Hải Dương

Mô Tả Công Việc Nhân viên quản lý chất lượng Với Mức Lương Thỏa thuận

- Quản lý chuyền kiểm tra sản phẩm đầu ra của nhà máy

- Quản lý thiết bị , công nhân kiểm tra. Căn cứ vào các tiêu chuẩn để phán định chất lượng của các sản phẩm trong nhà máy

- Quản lý mục tiêu mà cấp trên giao cho, cải tiến nghiệp vụ hàng ngày

- Làm các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có kinh nghiệm quản lý sản xuất hoặc kinh nghiệm quản lý OQC

- Ưu tiên ứng viên có khả năng giao tiếp bằng tiếng Nhật

- Thành thạo Word, Excel, báo cáo Power Point

- Có khả năng quản lý và đào tạo nhân sự

- Có khả năng tăng ca và chịu được áp lực

Thời gian làm việc:

■ Một tháng được nghỉ:

4 Chủ nhật và 2 Thứ 7

Tại Công Ty TNHH Taishodo Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Khác

Theo quy định của công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Taishodo Việt Nam

