Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng Công Ty TNHH Taishodo Việt Nam làm việc tại Hải Dương thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên quản lý chất lượng Tại Công Ty TNHH Taishodo Việt Nam
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hải Dương: Lô XN36, KCN Đại An, P.Tứ Minh, TP Hải Dương, Thành phố Hải Dương
Mô Tả Công Việc Nhân viên quản lý chất lượng Với Mức Lương Thỏa thuận
- Quản lý chuyền kiểm tra sản phẩm đầu ra của nhà máy
- Quản lý thiết bị , công nhân kiểm tra. Căn cứ vào các tiêu chuẩn để phán định chất lượng của các sản phẩm trong nhà máy
- Quản lý mục tiêu mà cấp trên giao cho, cải tiến nghiệp vụ hàng ngày
- Làm các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Có kinh nghiệm quản lý sản xuất hoặc kinh nghiệm quản lý OQC
- Ưu tiên ứng viên có khả năng giao tiếp bằng tiếng Nhật
- Thành thạo Word, Excel, báo cáo Power Point
- Có khả năng quản lý và đào tạo nhân sự
- Có khả năng tăng ca và chịu được áp lực
Thời gian làm việc:
■ Một tháng được nghỉ:
4 Chủ nhật và 2 Thứ 7
- Ưu tiên ứng viên có khả năng giao tiếp bằng tiếng Nhật
- Thành thạo Word, Excel, báo cáo Power Point
- Có khả năng quản lý và đào tạo nhân sự
- Có khả năng tăng ca và chịu được áp lực
Thời gian làm việc:
■ Một tháng được nghỉ:
4 Chủ nhật và 2 Thứ 7
Tại Công Ty TNHH Taishodo Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Khác
Theo quy định của công ty
Theo quy định của công ty
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Taishodo Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI