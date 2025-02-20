Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng Unique Sound Vietnam Ltd., Co. làm việc tại Hải Dương thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hải Dương: Binh Giang, Hai Duong, Vietnam, Thành phố Hải Dương

Mô Tả Công Việc Nhân viên quản lý chất lượng Với Mức Lương Thỏa thuận

- Giám sát, kiểm tra, đánh giá chất lượng trong quá trình sản xuất, thực hiện các yêu cầu biện pháp khắc phục phòng ngừa liên quan

đến chất lượng sản phẩm.

- Chịu trách nhiệm giám sát và test mẫu, đánh giá và công bố chất lượng sản phẩm.

- Kiểm tra, giám sát việc thực hiện hoạt động chất lượng tại bộ phận đảm bảo sự tuân thủ theo quy định của bộ phận,

công ty và hệ thống quản lý chất lượng.

-Tham gia các hoạt động đánh giá nội bộ và công tác chuẩn bị cho việc đánh giá bởi khách hàng và các tổ chức bên ngoài công ty.

- Quản lý thiết bị đo lường trong toàn công ty.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có độ tuổi từ 27-36

-Tốt nghiệp các trường kỹ thuật ( Từ Cao đẳng trở lên)

- Kinh nghiệm làm việc tại các công ty sản xuất từ 3 năm trở lên

- Khả năng đọc bản vẽ kỹ thuật, am hiểu về 7 công cụ QC, 4M, QMS,...

Tại Unique Sound Vietnam Ltd., Co. Thì Được Hưởng Những Gì

Xem thêm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Unique Sound Vietnam Ltd., Co.

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin